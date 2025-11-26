El número de cachetes del chef Jorge Rausch disminuyó en comparación a otras temporadas

Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, en la que se disputó el título de los 10 años contra Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila. Tal y como es costumbre, cuando los participantes pasan al atril pueden recibir críticas negativas o positivas por sus platos, y en algunas ocasiones hasta cachetes, que da el chef Jorge Rausch por la calidad y presentación de determinado plato.

En la más reciente temporada hubo un total de 30 cachetes, los cuales representan un número menor a la anterior edición del 2024, en la que se entregaron un total de 33.

Desde el primer día estos se hicieron presentes, pues durante el estreno de la temporada fue Alejandra Ávila quien se llevó el primer cachete, tras preparar una torta de chocolate con mojojoy. En el capítulo 8 a Luly Bossa, mientras que el tercer y cuarto cachete llegaron en el capítulo 10 para Carolina Sabino y Luis Fernando Hoyos.

En el capítulo 15 llegó el quinto cachete y fue para Violeta Bergonzi, por un tamal de pipián. Carolina Sabino ganó el sexto cachete de la temporada por una cazuela de mariscos en la edición 24.

Durante el capítulo 26 se dio el séptimo cachete, que fue para Valeria por unos raviolis, mientras que Michelle se quedó con el octavo en la emisión 24, que fue reto de eliminación, por un pipián con salmón.

El noveno y décimo cachete fue para Carolina Sabido y Julián Zuluaga, quienes lo consiguieron en pareja durante un reto con ojos de vaca, que les permitió ganar un pin de inmunidad en la edición 32. Valentina Taguado logró su primer cachete, el onceavo de la competencia, tras un reto de salsa berbiquí, en el capítulo 33.

Violeta Bergonzi en el capítulo 42 por un sándwich vegetariano se llevó el décimo segundo. Luego llegó un cachete para Luis Fernando Hoyos, el décimo tercero, por una changua en el capítulo 43, el cual fue de eliminación, por lo que de inmediato, subió al balcón.

Durante el capítulo 50, que fue reto de eliminación, llegaron nuevos cachetes, pues esta vez uno para Valentina Taguado el décimo cuarto, y otro para Luis Fernando Hoyos, décimo quinto, lo que les garantizó una semana más en la competencia.

En el capítulo 58 llegó el décimo sexto cachete y fue para Raúl Ocampo en medio de un reto creativo que tuvo como protagonista a los cuatro elementos, lo que lo hizo merecedor del reconocimiento del chef en el atril.

Violeta Bergonzi se llevó el décimo octavo cachete tras un reto de arroz en el que con una preparación de receta de India conquistó a todos en el atril en la edición 67 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

En la edición 81, la actriz Carolina Sabino reclamó que, en el reto anterior, pese a que destacó, no recibió cachete de Jorge Rausch, por lo que el chef decidió llamarla al atril para dárselo, por lo que, tras días sin estar presente el gesto, Rausch dio el décimo noveno de la competencia.

El vigésimo cachete fue para Alejandra Ávila por un plato de camarones con falso caviar y el vigésimo primer para Michel por una preparación llamada el jardín de los suspiros en la edición 85. David Sanin consiguió el vigésimo primer cachete de la competencia en el capítulo 86, tras una preparación que los chefs calificaron como para ser presentada en el menú de un restaurante, y es que la salsa que hizo enamoró en el atril.

Patricia Grisales ganó su primer cachete y el vigésimo segundo de la competencia tras un reto en pareja en el capítulo 87 tras preparar un moqueca, el cual es una receta de Brasil. La puntería llegó a la edición 88 que permitió a los participantes definir el tiempo de preparación y en el que David Sanin se llevó el vigésimo tercer cachete por una salsa, tal y como lo hizo en ediciones anteriores.

El pan de fe fue el gran reto de la edición 92, en la que Patricia Grisales se llevó el vigésimo cuarto cachete luego de ser la única que no llevó el pan crudo al atril, lo que le permitió meterse en el top 10 de MasterChef Celebrity Colombia.

En la emisión 93, el cual era un reto de eliminación, Carolina Sabino presentó un plato inspirado en Ecuador, que le permitió ganar el vigésimo quinto cachete y subir inmediatamente al balcón y formar parte del top 10.

Carolina Sabino se alzó con el vigésimo sexto cachete en pleno reto de eliminación en la edición 105 tras presentar un plato inspirado en Ecuador, por lo que los chefs la enviaron directamente al balcón, es la segunda vez que la actriz repite la hazaña, de subir antes de la deliberación.

Violeta consiguió el vigésimo séptimo cachete en la entrega 110 por un tamal que enamoró a los chefs, mientras que minutos más tarde el vigésimo octavo el cual fue para Michelle, por una cazuela que en el atril definieron como lo mejor hasta la fecha.

Alejandra se llevó el vigésimo noveno cachete en el capítulo 112 por un postre de chocolate que enamoró en el atril, por lo que se llevó la primera cuchara de la competencia.

Michelle recibió en el capítulo 120 el trigésimo y último cachete de la temporada luego de una presentación de dos platos en un reto de eliminación para definir el top 5 de la competencia que la hizo subir de inmediato al balcón y convertirse en la segunda semifinalista.