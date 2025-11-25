Valentina Taguado sufrió delicado incidente en la final de MasterChef; ¿Adiós anticipado al premio final?

MasterChef Celebrity Colombia volvió a prender el fuego para disputar la gran final de su séptima temporada. En esta última etapa llegaron Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzy y Valentina Taguado, cuatro celebridades que se batieron en la cocina por quedarse con el título que dejó vacante Paola Rey, campeona de la edición pasada. En medio de esta difícil instancia, Taguado sufrió un accidente que dejó atónitos a sus seguidores.

Previo a realizar sus preparaciones, estas competidoras recibieron la visita de algunos de sus familiares en el set, en el caso de Valentina, su mejor amigo y su hermano fueron los encargados de hacerle barra mientras ella cocinaba, y de paso dejarle unas palabras de aliento, como las que le dijo su familiar, Manuel:

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’, se despidió en medio de la tristeza de querida figura

Valentina Taguado Captura RCN

“Siento admiración porque Valentina parece una catapulta mal calibrada y en dónde apunta siempre le da. Ella sabe que si llegó hasta acá y sabe cocinar, que cocine y llegue; que haga lo que tenga que hacer y se lleve a todo el mundo por delante”, afirmó el hermano de Taguado.

Acto seguido a esto, Claudia Bahamón, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, Dieron a conocer a las cocineras y a los televidentes en qué consistirá el último reto, en el que la alta cocina tenía que sí o sí estar presente y en el que solo tenían diez minutos en la alacena; además de dos horas y media para montar una entrada, un plato fuerte y un postre.

Violeta fue la primera en dejar ver hacia dónde apuntará su plato principal: un encocado cargado de los sabores característicos del Pacífico. Mientras tanto, Carolina planea destacar el gusto del coco, un ingrediente que casi no logra encontrar en la despensa. Valentina decidió no optar por lo convencional y escogió unos champiñones, lo que generó expectativa sobre si los preparará rellenos o en alguna salsa. La última en elegir fue ‘Aleja’, quien mostró poco de sus productos, pero dejó claro que su propuesta llevará muy presentes sus raíces.

El accidente de Valentina Tafuado en la final de MasterChef Celebrity Colombia 7

Una vez frente a los fogones, las cuatro se pusieron manos a la obra y dieron su mayor esfuerzo para sorprender a los jurados y la audiencia; mientras esto sucedía, Valentina realizó un movimiento que de una vez le generó una incomodidad al movilizarse, ya que una de sus piernas le pasó una mala jugada y le dificultaba trasladarse a cualquier lugar del set.