“Hay personas extremadamente talentosas”: Luisa Fernanda W enfrentó a sus críticos por su papel en Zootopia 2

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más famosas del país, pues durante más de cinco años ha dado de que hablar a través de las redes sociales sobre su vida privada y también la serie de proyectos con los que cuenta. Además, la paisa sostiene una relación con Pipe Bueno, artista de música popular, con quien le dio la bienvenida a sus dos hijos, Dominic y Máximo, quienes son lo más importante para ambos.

A pesar de que el pasado mes de julio la pareja decidió decirle adiós a Colombia para emprender una nueva etapa en México, sus redes sociales les han permitido seguir conectados con sus fanáticos y hace pocos días Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans, luego de que confirmará que su voz le da vida a la capitana Hoggbottom en la película Zootopia 2, de la cual también hace parte de la colombiana Shakira.

Ante su emoción por este nuevo proyecto y como es costumbre, la serie de críticas tampoco se han hecho esperar, tanto así que la colombiana no dudó en salir a defenderse sobre este tema y de paso aclarar que cada uno de sus proyectos están cargados de esfuerzo y amor, siendo este un resultado positivo para ella a nivel personal y profesional

“Para hacer el personaje de la capitana Hoggbottom en Zootopia 2 obviamente yo me preparé y miren les cuento algo. Hay muchas personas que discrepan de que metan a influenciadores a hacer doblajes en películas o que los metan en series, etc. Pero no se puede negar que hay personas que son extremadamente talentosas y que les sale muy bien la actuación, el canto, el doblaje, sin haberlo estudiado profesionalmente y yo estoy segura de que soy una persona muy multifacética y con muchos talentos ocultos que el hecho de que no los muestre mucho por acá no significa que no los tengo y que no los practique.

Soy una persona que respeta mucho los trabajos que hago, los hago de manera profesional y con respeto. No fue como a Luisa la metieron en Zootopia 2, ojalá eso fuera así de fácil, es Disney, yo fui y presenté mi casting como cualquier persona, me preparé, me dieron unos tips para doblaje y me preparé mucho (…) Yo hice ese papel con tanto amor y me reté tanto a mí misma y lo que terminó pasando fue que les gustó mi trabajo, lo hice con respeto de manera profesional, yo vivo demasiado agradecida“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Luisa Fernanda W.



