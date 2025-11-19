No es Violeta: Pichingo reveló el nombre de la mujer que podría ganar MasterChef Celebrity Colombia

La noche del pasado lunes 17 de noviembre se convirtió en una de las más tristes de la séptima temporada de MasterChef Celebrity Colombia, tras la eliminación de ‘Pichingo’, comediante que en entrevista para el diario gratuito más grande del mundo dio a conocer el nombre de la compañera a la que quisiera ver alzar el título; y de paso reveló si el haber llegado a la final siendo el único hombre hubiese sido una desventaja.

Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo, llegaron a la cocina más querida del país para enfrentar un reto de 75 minutos en el que debían presentar un plato dulce y uno salada. Lastimosamente, para Diego Alexander Gómez, -nombre de pila del comediante-, los sabores de su lasaña y sus repollas no convencieron en su totalidad a los exigentes paladares de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Su llegada a MasterChef, una oportunidad inesperada impulsada por su familia, abrió un nuevo camino en su vida.

Tras la eliminación, Pichingo concedió una emotiva entrevista para Publimetro Colombia, en la que, entre otras cosas, mostró su perspectiva de lo que para él será el desenlace de la séptima entrega de este reality culinario.

“De pronto hubiese sido una ventaja por el tema de los televidentes, a lo mejor muchos querían tener esa cuota masculina en la final. Pero dentro de la competencia no era ninguna ventaja porque estas mujeres estaban cocinando demasiado”, afirmó.

“A las cinco quiero decirle que son excelentes, que no bajen la guardia y que la den toda. Espero que en la final gane la mejor; la verdad es que todas tienen un nivel increíble, pero con lo que vi en las grabaciones y los retos, me atrevo a decir que Alejandra está opcionada a ganar, pero eso solo lo define el último plato. Entonces que gane la mejor”, añadió.