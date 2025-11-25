Paola Jara reapareció en sus redes y habló de cómo se encuentra su bebé tras pocas semanas de nacimiento

Paola Jara es una artista de música popular, quien con el paso de los años ha construido una sólida carrera en la industria del entretenimiento que la ha llevado a recorrer el mundo con su música, consolidando así algunos éxitos. Sin embargo, desde hace varias semanas, la paisa hizo una pausa en su carrera, luego del nacimiento de su hija, Emilia, a quien se soñaba junto a su esposo, el también cantante, Jessi Uribe.

La confirmación del embarazo de Jara terminó siendo toda una sorpresa, pues desde su matrimonio se pensó que la pareja no desearía tener hijos, ya que Uribe había sido padre en cuatro ocasiones junto a su expareja, Sandra Barrios, sin embargo, el pensar en un bebé junto a la paisa era uno de sus grandes deseos.

Aunque la pareja optó por no revelar mayores detalles sobre su bebé, Emilia, decidieron no mostrar su rostro por el momento, el pasado 19 de noviembre confirmaron el nacimiento de la pequeña, mostrando algunas imágenes de cómo se prepararon para darle la bienvenida.

Aunque los primeros meses, como es costumbre, los padres deben darle el 100% al bebé, lo cierto es que esta nueva etapa ha sido llena de sorpresas, sobre todo para Jara. En medio de algunas de sus apariciones a través de las redes sociales, Jara realizó una dinámica de preguntas, donde respondió cómo se encuentra tanto ella como su hija, Emilia:

“Gracias a Dios muy bien ambas, de mi parte disfrutando a Emilia cada segundo, me tiene enamorada. Muchas gracias por estar tan pendiente de mí y por manifestarnos tanto amor”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Paola Jara, añadiendo una imagen de las manos de su bebé.

¿Cuál es el nuevo negocio de Paola Jara?

Además, su pasión por la música y siendo este su principal enfoque, también cuentan con un gusto por la confección y el diseño, el cual termina siendo visible en cada una de sus presentaciones, teniendo en cuenta que ella sabe del tema y busca verse con estilo y representando su género.

Sin embargo, su negocio no tiene mucho que ver con sus presentaciones, ya que su marca ‘PJ FitWear’ se especializa en la venta de ropa deportiva para mujeres, contando así con diferentes colecciones para todos los gustos.

Pero, luego de varios años de estar consolidando esta marca, Paola Jara recientemente confirmó por medio de sus redes sociales la apertura de un nuevo negocio, según el respectivo post este tiene que ver con un bar, que lleva por nombre ‘Canta corazón’, el cual está ubicado en el Poblado de Medellín y luego de algún tiempo preparando cada uno de los detalles, la paisa confirmó que a partir del 10 de abril los clientes podrían disfrutar de esta zona.