Jessi Uribe y Paola Jara conmueven a fans con fotos de cómo cambiaron sus noches desde que nació Emilia

Jessi Uribe y Paola Jara conforman una de las parejas más queridas del jet set colombiano, ‘tortolitos’ que viven uno de los momentos más felices de su matrimonio con el nacimiento de su hija Emilia. Justamente el intérprete de ‘Dulce Pecado’, ha sido uno de los que más ha hablado tras este hermoso suceso, hasta el punto que mostró cómo han cambiado sus vidas durante los primeros días de vida de su pequeña.

Previo al nacimiento de esta nueva alegría para su vida, Jara realizó una publicación bastante emotiva en la que mostró las virtudes de Jessi como padre, hombre que con ‘Emi’ completa cinco hijos, ya que, cabe acotar, el nacido en Bucaramanga, tiene otros cuatro pequeños con Sandra Barrios.

Paola Jara y Jessi Uribe con su embarazo (@sedicedemitv)

“Emilia y yo sabemos que tenemos al mejor hombre. Tu complicidad, tu compañía y tu amor han sido el abrazo más grande en este camino. Y ahora, con la misma fuerza con la que nos elegimos cada día, te esperamos a ti, mi niña, porque llegas a completar el amor más grande de nuestra vida. ¿A que no adivinan quién tuvo ganas de llorar desde que la estaban arreglando?“, fueron las palabrtas de la cantante de 42 años.

“La felicidad de los dos no tiene precio”, “Que barriguita tan hermosa”, “No soy fan de Paola Jara, pero se ve muy bonita embarazada”, “El ‘Baby shower’ que todos soñamos”, “Muchas bendiciones para ambos”, y “Bienvenida Emilia”, fueron algunas de las reacciones en la publicación de Jara.

Pues estas virtudes están siendo puestas a prueba, con la llegada de Emilia, y han sido cumplidas a cabalidad. Muestra de esto, es la publicación en la cuenta de Instagram de Jara, en la que mostró cómo han cambiado sus noches, en las que cambiaron los tragos de licor que toman en sus presentaciones por biberones y termos; a lo que se le suma las trasnochadas que se han pegado y que Jessi reflejó con un meme.