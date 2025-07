Paola Jara mostró con sarcasmo que por su embarazo ha tenido que decirle adiós a varias prendas de su clóset

Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas más queridas en Colombia, mismos que están que no caben de la dicha por la futura llegada de su bebé, infante que desde ya es uno de los más esperados por los fanáticos del género popular. Aunque Jessi ya pasó por el proceso de la paternidad en cinco ocasiones, la intérprete de ‘Mala Mujer’ se enfrenta a esto por primera vez; y justamente compartió una situación por la que no sabe si reír o llorar.

Con 42 años, Jara se enfrenta a esta situación de vida tras casarse en 2022 con el amor de su vida; y aunque para muchas mujeres el tener un hijo a esta edad representa un factor de riesgo, en el caso de ‘Pao’ todo anda viento en popa, ya que tiene detrás de ella un equipo de especialistas que hará su mejor trabajo para que su heredero o heredera llegue con bien al mundo.

Paola Jara y Jessi Uribe por su embarazo (@paolajarapj)

A pesar de que cuenta con varios doctores, para Jara también le es importante el encomendar su criatura a Dios, por lo que le extendió recientemente la siguiente oración: “Amado Dios, gracias por regalarme este nuevo día. Hoy te entrego lo que soy, lo que siento y todo lo que tengo por vivir. Acompáñame en cada paso, en lo fácil y en lo difícil. Dame calma para no rendirme, fuerza para seguir y fe para confiar, aunque no entienda todo. Ayúdame a soltar lo que no puedo controlar y a enfocarme en lo que sí depende de mí. Que no me gane la ansiedad ni el miedo... que me habite tu paz“.

Pero esta no es la única publicación que ha realizado sobre su embarazo, ya que decidió recurrir a la ironía para publicar un meme con el que dio a conocer que varias de las prendas que usaba ya no le están quedando.