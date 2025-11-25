Giovanny Ayala, en medio de la tristeza, confesó cómo lleva el secuestro de su hijo, “Desarmo mi corazón…”

Giovanny Ayala cuenta con una amplia trayectoria en la música que precisamente lo ha llevado a convertirse en uno de los exponentes del género popular en el país y actualmente busca seguir dándose a conocer. Sin embargo, desde hace varios días el hombre ha tenido que afrontar quizás una de las situaciones más difíciles de su vida, esto con el secuestro de su hijo, Miguel Ayala.

El pasado 18 de noviembre se confirmó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala luego de que saliera de una presentación musical, pues comparte la pasión por la música con su padre. El hecho se habría dado en el municipio Cajibío, en el departamento del Cauca, donde hombres armados lo bajaron de la camioneta en el que se movilizaba en compañía de su manager.

Ante esta difícil noticia han sido varios los mensajes por parte de diferentes figuras del entretenimiento y por supuesto, de su padre, Giovanny Ayala, quien en medio de una eucaristía en Villavicencio por su pronta libertad dio algunas declaraciones a pesar del dolor y la preocupación que afronta:

“Desarmo mi corazón para que se abran los caminos y aflojen los corazones de los captores que tienen a mi hijo para ese pronto regreso (…) el reloj se paró” desde que ocurrió el secuestro (…) no sabe si es de día o de noche (...) Es una incertidumbre que solamente sienten las personas que han vivido esta situación”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Giovanny Ayala con voz entrecortada.

Hasta el momento son pocos los detalles que se conocen con respecto a este caso, pues las autoridades están detrás de cada una de las pistas para poder dar con los responsables y por ende, lograr que tanto Miguel Ayala como su manager recobren su libertad lo más pronto posible.

¿Cuántos hijos tiene Giovanny Ayala?

Giovanny Ayala tendría seis hijos, los cuales no suele mostrar constantemente a través de sus redes sociales. En cuanto a las mujeres, son Valentina y Natalia, hijas de diferentes madres. Mientras que los hijos hombres son Sebastián, Miguel Ángel, Andrés y Luis Ángel, y algunos de ellos siguen los pasos de su padre en la música popular.