Giovanny Ayala habló de su verdadera relación con Yeison Jiménez, “nadie sabe esta historia”

Giovanny Ayala es un cantante de música popular que con el paso de los años ha construido una amplia carrera en la industria musical contando con éxitos como ‘Se la robe y me la robaron’, ‘De rodillas te pido’, ‘De qué te las picas’, entre otras. Si bien, el auge de este género le ha abierto la puerta a nuevos artistas, pero quienes iniciaron en este tampoco quedaron en el olvido y ahora Ayala habló de su relación con Yeison Jiménez.

Giovanny hace varios meses fue blanco de diferentes críticas y también de comentarios de apoyo, luego de que se viralizara una pelea con el cantante Ciro Quiñonez, esto según él, porque el cucuteño decidió no unirlo en el remix de una canción. Si bien este tema para muchos a la fecha se encuentra en el olvido, lo cierto es que el artista ahora se refirió a su relación con otros artistas del género popular.

¿Cómo es la relación entre Giovanny Ayala y Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala estuvo haciendo parte de ‘Radiola TV’, bajo la sección ‘Telodicecuervo’, donde se refirió al cantante Yeison Jiménez, asegurando que cuando su carrera estaba en auge fue quien le dio el espacio en algunos de sus conciertos para que interpretara sus canciones: “Yo nunca he tenido esta clase de problemas con él, simplemente que no me enrosqué con ellos de ir a parchar, a tomar, porque yo tengo otros espacios (…)

Lo único que le hice a Yeison fue ayudarle, nadie sabe esta historia. Cuando yo tenía mi público, en ese momento 3.000, 4.000 o 5.000 personas, sabe que en la mitad del show, Yeison, este muchacho viene con pasos fuertes, él va a cantar un par de canciones, ya vengo con ustedes nuevamente, pasarle el micrófono a él, para que él aproveche ese público, eso lo hacen pocos artistas y yo lo hice con Yeison. Yo fui el primero que le regalé dos videos a Yeison, le tengo respeto, gratitud y lo admiro mucho porque perseveró, alcanzó y hasta ahí para de contar, pero que tenga problemas con él no", fueron las declaraciones que añadió Giovanny Ayala.

¿Quién es la pareja de Giovanny Ayala?

Giovanny Ayala desde hace varios años sostiene una relación con Mariana Gómez, quien es mucho menor que el artista, pero a pesar de ello han construido una unión desde hace un tiempo, viviendo juntos, viajando y acompañándolo a los diferentes conciertos con los que cuenta.