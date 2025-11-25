Carolina Cruz, de ‘Día a día’, confesó cómo busca que sus hijos acepten a su novio y no sientan celos

Carolina Cruz a sus 46 años de edad ha logrado destacarse como presentadora, empresaria y modelo, alcanzando así una amplia acogida entre los televidentes. Desde hace más de tres años la tulueña forma parte de ‘Día a día’, de Caracol Televisión, donde ha sido blanco de apoyo, pero también de varias críticas. Sin embargo, más allá de eso, su mayor prioridad son sus hijos y ahora su pareja, Jamil Farah, con quien lleva más de dos años.

Le puede gustar: Carolina Cruz, de ‘Día a día’, se cansó de las críticas por su físico y salió a defenderse

Luego de su separación con Palomeque en el año 2022 y tras varios rumores que involucraban a ambas figuras, decidieron tomar caminos diferentes buscando el bienestar de sus dos hijos. Tiempo más tarde, Cruz confirmó que tenía una nueva pareja y aunque en principio trató de que su identidad estuviera oculta, lo cierto es que compartiendo en diferentes eventos se conoció que era Jamil Farah.

Actualmente, la pareja llevaría más de dos años de noviazgo, dejándose ver bastante enamorados y tratando de compartir varios momentos juntos, a pesar de sus diferentes obligaciones y en el caso de Cruz, su rol como mamá. En medio de una reciente dinámica de preguntas, la presentadora de ‘Día a día’ trató de estar mucho más cerca de sus seguidores, respondiendo aquellas dudas que tenían sobre su vida.

Una de las dudas que se destacó fue precisamente: “¿Cómo hago para que mis hijos no se sientan mal, por qué tengo pareja?“. Ante el hecho, la expareja de Lincoln Palomeque añadió: “Hablarles con claridad y mucha sinceridad que ellos entiendan que su mamá tiene derecho a ser feliz y que eso no tiene nada que ver con el rol de ser mamá. Tienes a tu lado a una persona que te hace feliz, no estás buscando un papá para tus hijos y mucho menos estás olvidando tu prioridad que siempre será ellos”, añadiendo además una imagen de sus pequeños, Matías y Salvador.

Carolina Cruz y Jamil Farah Imagen tomada de las redes sociales de Carolina Cruz

¿Quién es el hermano de Carolina Cruz, de ‘Día a día’?

El hermano de Carolina Cruz es Iván Cruz Osorio, quien actualmente sobrepasaría sus 36 años de edad. Si bien, son pocos los detalles que se conocen con respecto a su vida, en pasadas apariciones el hombre confesó que adelantó su carrera profesional en Administración de empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano para posteriormente trabajar en la empresa de la presentadora de ‘Día a día’, sin embargo, luego de un tiempo poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su carrera tomó la decisión de irse de Colombia y radicarse en Miami, desde hace unos años, al parecer, por una mejor propuesta de trabajo.