“Le pido al señor presidente que desplace a todo su equipo del Gaula”: Giovanny Ayala y el mensaje a Petro

El secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, causó consternación en el país, debido a la grave situación de seguridad que tiene la nación con la presencia de grupos criminales en el territorio.

El hecho ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando el también artista, fue interceptado mientras se movilizaba junto con su manager por la vereda El Túnel, en la vía Panamericana, en el Cauca. Lo que se ha podido conocer es que Miguel Ayala se dirigía para el aeropuerto de Palmira con el objetivo de abordar un vuelo rumbo hacia Bogotá.

Las autoridades han señalado que los responsables del secuestro serían disidencias de las Farc que operan en la zona.

Al respecto, Giovanny Ayala apenas supo del hecho, envió un mensaje pidiendo respeto por su familia debido al difícil momento por que el pasaba.

Sin embargo, en las últimas horas, el cantante publicó un video en sus redes sociales, en el que se expresaba directamente con el presidente Gustavo Petro, pidiéndole que inteviniera para la liberación de su hijo.

“Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de 21 años, con sueños, no es rebelde, es un niño, muy joven, lleno de sueños. Junto a Nicolás, un muchacho que lo acompaña 24-7. Como padre, le pido al señor presidente que desplace a todo su equipo del Gaula, la Policía, Sijín. Por favor, pronto regreso de mi hijo”.

¿Cómo avanza la investigación?

El GAULA de la Policía y el Ejército han activado un plan de búsqueda y rescate. Se están realizando intervenciones focalizadas en la Vía Panamericana y sus alrededores para intentar dar con el desfile de los secuestrados y prevenir más acciones criminales.

Algunos reportes de prensa locales han señalado que los secuestrados habrían exigido una suma de dinero por la liberación de Miguel Ayala y su acompañante.