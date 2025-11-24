Vidente lanzó sorpresiva predicción tras el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

Giovanny Ayala es uno de los artistas de música popular más conocidos en Colombia, pues ha llevado al éxito varias canciones, convirtiéndose en uno de los exponentes del género. Sin embargo, el pasado 18 de noviembre tuvo que afrontar una dura noticia, luego de que se confirmara el secuestro de su hijo, Miguel Ayala, tras salir de una de sus presentaciones musicales.

El joven de 21 años de edad fue secuestrado en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, luego de qué hombres armados, lo hicieron bajar tanto a él como su manager de la camioneta en la que se transitaban y quien fue el encargado de dar aviso a las autoridades fue el conductor del vehículo en el que se movilizaban.

Con el paso de los días son pocos los detalles que se han conocido con respecto a este caso, sin embargo, las oraciones por parte del artista, familias, amigos y demás figuras de la farándula no se han hecho esperar, pidiendo su pronta liberación.

En medio de las diferentes voces, uno de los detalles que llamó la atención tuvo que ver con una vidente quien se refirió al secuestro de Miguel Ayala. Se trata de Sofía del Guercio, más conocida como ‘La bruja más poderosa de Colombia’, quien realizó una lectura de tarot y en medio de esta aparecieron algunos símbolos como lo fueron la torre, la serpiente y el colgado, que según ella tiene como significado peligro y desequilibrio: “Está en las peores cartas, el muchacho está en verdadero riesgo (...) ”¡Hijo de Giovanny Ayala, está en riesgo de ser ejecutado”.

Asimismo, Sofía evidenció que otra de las cartas fue el ‘padre eterno’ haciendo referencia a una protección a pesar del duro momento y la fuerza negativa que lo rodea. Hasta el momento las autoridades siguen adelante con las respectivas investigaciones para dar con los responsables del secuestro del hijo de Giovanny Ayala y que, por ende, el joven pueda regresar pronto a su hogar.