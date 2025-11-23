“Me encuentro muy triste”, Yeison Jimenez expresó su preocupación ante el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

El pasado martes 18 de noviembre se dio a conocer el secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, esto al ser retenido en la vereda El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca. Según los reportes iniciales, Miguel viajaba en una camioneta desde Popayán, acompañado por otra persona, desplazándose por la vía Panamericana rumbo al aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

Los hermanos, familia y amigos de Miguel han expresado su preocupación y deseo de encontrar lo más pronto a Miguel,así mismo algunas figuras del entretenimiento, como los colegas de Giovanny Ayala. Entre ellos, Jhonny Rivera y el más reciente, Yeison Jimenez, quien desde su Instagram expresó su preocupación por lo sucedido con el joven de 23 años:

“Me encuentro muy triste, me duele mucho lo que está pasando en Colombia y quiero pedirles que tengamos en cadena de oración a un niño que lo único que estaba haciendo era soñando por alcanzar su éxito en su carrera musical, que no merece ser un cheque al portador, que no merece ser privado de la libertad”, expresó en primer momento.

Además añadió: “A Miguelito Ayala, a su familia, a su papá, lo siento mucho, me da mucha cag… lo que está pasando y de mi parte la verdad me encuentro muy conmocionado con el tema porque no está bien que ahora los seres humanos nos hayamos vuelto un cheque para los bandidos”, sentenció.

¿Cómo avanza la investigación?

El GAULA de la Policía y el Ejército han activado un plan de búsqueda y rescate. Se están realizando intervenciones focalizadas en la Vía Panamericana y sus alrededores para intentar dar con el desfile de los secuestrados y prevenir más acciones criminales.

Algunos reportes de prensa locales han señalado que los secuestrados habrían exigido una suma de dinero por la liberación de Miguel Ayala y su acompañante.