Giovanny Ayala se cobijó en la fe con emotiva oración para pedir por la liberación de su hijo

Ya se cumplen más de dos días desde que Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue secuestrado en zona rural del departamento del Cauca. Justamente el intérprete de ‘De rodillas te pido’, se cobijó en la fe junto a su familia para la liberación de su ‘retoño’ de 23 años, hasta el punto que hizo una emotiva oración para pedir por él.

Una vez conocido el rapto de Miguel, las autoridades empezaron un gran operativo para dar con su paradero de él y su mánager, quienes fueron retenidos en El Túnel, ubicada en Cajibío, Cauca; cuando viajaban en una camioneta desde Popayán rumbo al aeropuerto de Palmira, a eso de las 7:00 p.m del martes 18 de noviembre.

Miguel Ayala - Giovanny Ayala

En medio del recorrido, fueron abordados por dos automóviles y una motocicleta, cuyos ocupantes los obligaron a apartarse de la carretera principal y dirigirse hacia la zona de Las Tres Margaritas, en el sector rural de Cajibío.

Horas después de que se confirmara este hecho, Giovanny aprovechó lo masivo de sus redes para emitir un mensaje al respecto y lo hizo en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 489.000 seguidores.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”, afirmó

Giovanny Ayala se cobijó en la fe para pedir por la liberación de su hijo

En la mañana de este viernes 21 de noviembre, el nacido en el municipio de Granada, Meta, usó su cuenta de Instagram para ofrecer una oración por su hijo, en la que estuvo como protagonista el salmo ‘Filipense 4:13′: "Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida“.

Además de este versículo bíblico el cantante expresó: “Solo para Dios es posible y mi hijo Miguel está en manos de Dios. Todopoderoso creador del universo”.