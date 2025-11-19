Secuestraron al hijo de Giovanny Ayala en el Cauca; se lo llevaron hacia una zona controlada por disidencias

Giovanny Ayala es uno de los máximos exponentes que tiene el género popular en Colombia, artista que vive uno de los momentos más duros de su vida luego de que se confirmara el secuestro de uno de sus hijos, Miguel, hombre que fue retenido en la vereda El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca.

Los primeros reportes indican que Miguel, se transportaba en una camioneta desde Popayán junto a otra persona por este punto de la vía Panamericana, a eso de las 7:00 p.m del pasado martes 18 de noviembre, y que iban en dirección al aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca.

En el camino fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta que los obligaron a desviarse del camino y tomar rumbo al sector de Las Tres Margaritas, en zona rural de Cajibío.

Cabe acotar que Miguel se encontraba realizando una presentación artística en el municipio de El Tambo, en el que hay una fuerte presencia de las disidencias de las extintas FARC, al mando de Iván Mordisco; por lo que ya se están adelantando las primeras acciones por parte de las autoridades para dar con su paradero.

A sus 23 años Miguel ha estado presente en varios escenarios a nivel nacional, siendo parte de reconocidos eventos como el Festival Caucano, que se realizó el pasado primero de noviembre en la ciudad de Cali; compartiendo tarima con otros exponentes musicales como los Hermanos Medina y Segundo Rosero. También es de recordar su paso por el concurso de imitación ‘Yo Me Llamo’, en el que quiso ser el doble perfecto de su padre, algo que no pudo ser posible, ya que Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, no lo dejaron pasar más allá de las audiciones.