Esposa de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’, aclaró si terminó su relación con el presentador

‘La casa de los famosos’ es uno de los ‘realities’ que ha dado de que hablar en los últimos meses en Colombia. Si bien, su primera temporada se dio en este 2024, contando sobre todo con creadores de contenido quienes fueron los protagonistas en el Canal RCN de risas, peleas, tristeza y desacuerdos y aunque no obtuvo los mejores niveles de ‘rating’, lo cierto es que una de las sorpresas en este 2025 tuvo que ver con la presencia de nuevas figuras y por supuesto, con la presencia de Marcelo Cezán.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Marcelo Cezán confesó el inicio de su adicción de 15 años a una sustancia, “ese éxito no contrarrestaba mi adicción”

Sin duda, la presencia de Marcelo junto a Carla Giraldo generó diferentes reacciones por parte de los televidentes, en su mayoría positivas debido a la gran amistad que lograron construir desde hace más de 20 años. En medio de estas reacciones, quien estuvo detrás apoyando al presentador noche tras noche fue, precisamente, su esposa Michelle Gutty.

Durante más de una década, Marcelo Cezán ha sostenido una unión con Michelle, quien también pertenece a la industria del entretenimiento, destacándose como actriz, bailarina y coach de acentos, lo que ha traído consigo que sea bastante activa por medio de sus redes sociales alcanzando los más de 200 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde recientemente en medio de una dinámica de preguntas aclaró si terminó su unión con Marcelo.

“Calma, cuando fuimos novios nosotros terminamos una vez. Terminamos ocho meses y como les digo a mí me dio la tusa unos meses y yo dije no más y no más fue que yo logré sacar ese sentimiento y decir, mi felicidad y mis emociones no dependen de estar con una persona. En ese momento cuando yo pude a Marcelo en el lugar que le correspondía, en un lugar donde me generaba felicidad y algo muy lindo, pero no así como me muero sin él no.

Cuando yo lo puse donde era, todo se empezó a ordenar, él regresó a mi vida, generalmente pasa que uno toma la decisión. A veces damos por hecho que la persona que amamos está ahí siempre y eso no va a ser así, por eso hay que valorarla cuando la tiene ahí al lado", fueron las declaraciones expuestas por parte de Michelle Gutty.

¿Cuántos hijos tiene Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’?

Marcelo Cezán, el reconocido presentador y actor, tiene un único hijo llamado Fabricio, quien es fruto de su matrimonio con la también actriz y bailarina Michelle Gutty. Nació en 2018, y es el centro de la vida de la pareja. Aunque Marcelo y Michelle suelen ser reservados con los detalles de su vida familiar, ocasionalmente comparten en redes sociales momentos de la crianza de Fabricio, mostrando la gran felicidad y dedicación que sienten por su hijo.