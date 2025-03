Hijo de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’, recibirá castigo ante gasto de un millón de pesos, ¿qué pasó?

‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento bastante conocido en Latinoamérica y llegó por primera vez a Colombia de la mano del Canal RCN, dejando como ganadora a Karen Sevillano, quien se llevó 400 millones de pesos. Ahora, durante esta segunda versión son nuevas las personalidades quienes buscan apagar las luces de la misma, pero no solo ellos, pues otra de ellas es, precisamente, Marcelo Cezán, quien no pasa desapercibido por medio de sus redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’?

Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’ tiene un hijo, fruto de su relación de más de 10 años con Michelle Gutty, quien es Fabricio. A pesar de que ambos se encuentran inmersos en diferentes proyectos, buscan darle toda la atención a su hijo, pues él es lo más importante para ellos, teniendo así unas rutinas establecidas en su familia.

¿Por qué el hijo de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’ recibió castigo?

La encargada de revelar la información fue, precisamente, la esposa de Marcelo Cezán, Michelle Gutty, quien por medio de su cuenta de Instagram, compartió un corto video en el que evidenció que estaba tratando de llegar a un acuerdo con su hijo, Fabricio, quien estaría sobre los 7 u 8 años, luego de que el menor utilizara su tarjeta de crédito y gastara un millón de pesos en compra de juegos.

“Discusión con Fabricio acerca de una compra que hizo ayer con mi tarjeta de 1′000.000 de pesos en juegos, sin permiso. Él tratando de negociar su castigo, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias", fueron las declaraciones que añadió Michelle Gutty al respectivo clip.

¿Por qué el hijo de Marcelo Cezán salió del colegio tradicional?

Michelle, a través de sus redes sociales, sostuvo que esta decisión tuvo que ver con que deseaban que su hijo pudiera explorar otras facetas y así descubrir sus pasiones, además de que no contará con un horario establecido.

“Decidimos sacar a nuestro hijo de la educación convencional, porque asumimos que sacarlo de la educación convencional es encerrarlo en una burbuja y que no tenga contacto con niños. O sea, por qué automáticamente dicen ay no, el niño no va a estar con otros niños y no va a compartir. Miren nosotros, trabajamos en un mundo artístico, el cual tenemos la posibilidad de tener los horarios para estar con él.

Nuestro horario no es como que entro a esta hora y salió a esto. Por ende, no queremos que nuestro hijo, pues imponerle un horario (…) Es un poquito mandado a recoger, queremos es que él en unos horarios en la mañana, ya sea ‘home school’, en colegio virtual, personalizado. Ocupe ese tiempo en las materias que tiene que hacerlas con las personas que esté con él, o sea nosotros o no, y que se ocupe de las cosas que le gustan y que él quiere desarrollar a nivel artístico, deportivo, etc”, fueron las declaraciones de la esposa de Marcelo Cezán.