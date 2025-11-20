Juan Diego Alvira recibió “beso forzoso” de un sujeto bajo los efectos del alcohol

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más famosos, pues durante varios años hizo parte de Noticias Caracol, donde se convirtió en una de las principales figuras. Sin embargo, desde hace un tiempo lleva a cabo su propio programa ‘Sin carreta’, del Canal Uno y ahora en compañía de la ‘W Radio’, donde expone las diferentes situaciones que se viven en el país, especialmente en materia política y social.

En medio de sus diferentes apariciones, Alvira también ha buscado destacarse a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activo sacando a flote varias de sus experiencias personales, así como también lo relacionado con Colombia.

Durante una de sus más recientes apariciones, el experiodista de Noticias Caracol salió a las calles para conocer si los ciudadanos estaban de acuerdo o no con respecto a los bombardeos ocurridos por parte del gobierno en contra de las disidencias.

Sin embargo, en medio de sus grabaciones en la calle, un hombre, al parecer, en estado de embriaguez, le terminó dando un beso que fue recibido por Alvira entre risas y señalando minutos más tarde que el sujeto tenía bastante tufo. A pesar de la situación presentada, el periodista siguió adelante con sus respectivas entrevistas, demostrando su profesionalismo, pero también el toque de humor que lo ha caracterizado.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Juan Diego Alvira y su esposa, Ana María Escobar?

La diferencia de edad entre Juan Diego Alvira y su esposa sería de dos años, pues el periodista tendría 48 años, mientras que Ana María Escobar, su pareja, 46 años de edad. Además de compartir su rol como comunicadores sociales y periodistas, también evidencian el amor que tienen por el ejercicio, los viajes y por supuesto, su familia