Presentador de Caracol se despachó en contra de Zambrano, del ‘Desafío’, “un patán, racista, grosero”

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más famosos del país, pues durante más de 20 años se ha encargado de llevarles a los televidentes información y entretenimiento en un solo lugar. Uno de los programas más icónicos es el ‘Desafío’ que lleva 21 años al aire y en medio de su más reciente versión llegó para ser parte de Ditu con un after conducido por Glock y Esteban Hernández.

La llegada del ‘Desafío’ a la plataforma de Ditu llamó la atención de los televidentes, pues ahora disfrutan del programa 24/7 sin salir de sus hogares y por ende, contando con un espacio en el que sus presentadores dan su opinión sobre cada una de las situaciones que ocurren durante el capítulo, contando además con algunos exparticipantes y familiares.

Sin embargo, en las redes sociales ha llamado la atención Esteban Hernández, el host del ‘Desafío Sin Filtro’ en Ditu, quien no se guardó nada, luego de las acciones de Zambrano durante una de las pruebas: “Una vez más Anthony Zambrano demuestra que es un gamin. El comportamiento de hoy a todas luces antideportivo, permítanme decirlo, una verdadera porquería, esa no es la forma en la que se debe comportar una persona que ha representado a Colombia en los olímpicos y en el exterior. Hay niños viendo como hoy se comportó, como un patán, racista, grosero, con un contrincante, es realmente vergonzoso lo de Zambrano”.

Ante el hecho, la serie de reacciones no se hicieron esperar, tanto en contra como a favor del presentador del ‘Desafío sin filtro’, destacando que no es la primera vez en que Zambrano tiene comportamientos de este tipo e incluso llega a generar molestias entre sus compañeros.

Andrea Serna reaccionó ante la expulsión de Katiuska, del ’Desafío’

La sensación de sorpresa también estuvo presente en los participantes y por supuesto, en Andrea Serna, quien fue la encargada de dar la noticia. Días después de lo ocurrido y ante la serie de preguntas expuestas por parte de varios de los fanáticos del ‘Desafío’, la presentadora se refirió al tema indicando: “Y sobre Katiuska… Qué duro fue ese momento. Veía en ella una competidora valiente, fuerte y muy capaz, como se lo dije anoche una posible ganadora. De esas noticias que debo comunicar, pero que resultan muy dolorosas".