“Hubo error y ya”: Zambrano revela el fin definitivo de su relación con Isa en El Desafío

El Desafío Siglo XXI no solo mantiene la adrenalina elevada con pruebas de precisión, fuerza y estrategia; también ha generado conversación por las conexiones que se tejen dentro de la competencia. Una de las más comentadas ha sido la de Isa y Zambrano, cuya química captó la atención del público desde el inicio de la temporada.

La eliminación temprana de Isa dejó a los televidentes con la sensación de que la historia entre ambos apenas estaba tomando forma. Durante su ausencia, Zambrano se dejó ver cercano a compañeras como Tina, Grecia y Katiuska, mientras Isa observaba todo desde afuera. Pero la dinámica del juego volvió a sorprender: Isa regresó como refuerzo del equipo Gamma y, casi al mismo tiempo, Katiuska fue expulsada por filtrar información reservada del programa.

Con ambos compartiendo nuevamente equipo, el programa La Red visitó la ciudad de las cajas para conocer cómo estaba su relación ahora. Según los participantes, la convivencia es “excelente” y aseguran que se llevan “súper bien”, apelando a la madurez de cada uno para manejar lo que quedó pendiente.

En entrevista con Jhoncito Preguntón, Zambrano fue directo: él e Isa son solo “amiguitos” y no existe ningún tipo de relación “con derechos”. Isa estuvo de acuerdo y aclaró que entre ellos “todo quedó claro”. Cuando el entrevistador les recordó la química que aún parecen tener, Zambrano respondió: “Pues las cosas en la vida cambian, hubo error y ya”, a lo que Isa complementó: “De ambos. Las cosas entre nosotros quedaron muy claras. Estamos bien y ya”.

El participante agregó entre risas que ahora su vínculo se basa en la amistad: “Cada loco con su costal y cada persona por su lado”. Y aunque aceptan que se entienden y fluyen bien, insistieron en que ya no ven posibilidades de retomar algo sentimental. “Hay química para cocinar, hablar, sentarse, como amiguitos mejor”, señaló Zambrano, comentario que Isa respaldó por completo.

Actualmente, Isa y Zambrano hacen parte del nuevo equipo Gamma, conformado por Leo, Gero, Julio, Tina, Rosa, Miriam y ellos dos. Aunque la tensión amorosa quedó atrás, su conexión sigue siendo uno de los puntos de atención del público, que no pierde pista a sus decisiones, estrategias y complicidades dentro de la competencia.

El reality continúa moviendo fichas entre los equipos Alpha, Gamma y Neos. En los últimos ciclos, el Box Azul ha puesto a prueba la precisión y resistencia de los participantes, definiendo quiénes cargan chalecos de sentencia y quiénes disfrutan de comodidades como la Suite Ditu. Entre movimientos estratégicos inesperados —como el chaleco que Kevyn, capitán de Neos, decidió asignarse a sí mismo y posibles alianzas entre Alpha y Gamma, el juego sigue en constante tensión.

Por ahora, mientras las estrategias cambian a diario, el público sigue atento a si Isa y Zambrano realmente lograron dejar atrás el capítulo amoroso… o si la convivencia volverá a encender chispas.