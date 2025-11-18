Noticias Caracol renovó su set, así quedó la nueva sala de redacción

Noticias Caracol es el servicio informativo central de Caracol Televisión, una de las principales cadenas de televisión de Colombia. Se transmite desde 1998, ofreciendo a los televidentes una cobertura integral de eventos a nivel nacional e internacional en diferentes franjas horarias a lo largo del día, el noticiero es reconocido por su equipo prestigioso grupo de presentadores y periodistas.

Este noticiero, ha traído rostros periodísticos memorables que se han vuelto figuras icónicas en los hogares colombianos. Entre los más reconocidos, se destaca el liderazgo y la seriedad de María Lucía Fernández “Malú”, al igual que la trayectoria de periodistas como Jorge Alfredo Vargas en la dirección de opinión. En la actualidad, figuras como Juan Roberto Vargas (Director de Noticias), Alejandra Giraldo, Catalina Gómez, Edward Porras y Érika Zapata.

Hace unos días el canal compartió la renovación de su sala de redacción, la cual es considerada como el corazón de su labor informativa, entre los cambios más notables, es que ahora la redacción es espacio físico que se ve al fondo del estudio, pero con una nueva apariencia.

Con esta renovación el canal buscaba crear un ambiente de trabajo más moderno, funcional y amigable con el medioambiente, donde la audiencia podrá ser testigo de la realidad del trabajo periodístico y la constante actividad que hay detrás de las noticias.

¿Quién es Luisa Fernández Soto de Noticias Caracol?

Se trata de Luisa Fernández Soto, quien estaría sobre sus 26 años de edad y cuenta con una buena experiencia dentro de los medios de comunicación, esto debido a que paso años por el Noticiero CM&,destacándose en el set principal y también en diferentes sitios como el Congreso.

Luisa Fernanda decidió darle un nuevo rumbo a su carrera llegando a formar parte del equipo de Noticias Caracol, aproximadamente hace un año. Fernández Soto cuenta en sus redes sociales con más de 20 mil y seguidores, y en TikTok suele ser constante, precisamente allí es donde recibe halagos por su belleza, en su mayoría de usuarias de esta red.