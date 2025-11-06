‘Guajira’ se despidió con tristeza del ‘Desafío Sin Filtro’; su compañero Juan Esteban se quebró en vivo

En los XXI temporadas que lleva ‘El Desafío’ de Caracol TV al aire son pocos los participantes que se han quedado en el corazón de los televidentes, dentro de ellos destaca el nombre de Kelly Ríos, super humana que no solo se destacó con sus finales en el ‘Desafío The Box’ y ‘El Desafío XX’, también como presentadora del after show de este formato en Ditu, programa del que se despidió recientemente, algo que hizo quebrar en llanto a su compañero Esteban Hernández.

Aunque la presencia de ‘Guajira’ en la pantalla aún genera amores y desamores por lo que sucedió en la final que perdió contra Alejandra Martínez, hay que destacar que ella se ha preparado para destacar en otras facetas, como lo es la creación de contenido y la presentación de TV; méritos que la llevaron a estar frente a ‘El Desafío Sin Filtro’, del que dijo un adiós momentáneo en la noche del pasado miércoles 5 de noviembre, algo que generó un gran sentimiento en Hernández quien le expresó su agradecimiento con un ramo de rosas y las siguientes emotivas palabras.

“En la vida uno pocas veces tiene la oportunidad tan espectacular de cruzarse con un ángel como Kelly Ríos. ‘Guajira’ se ha ganado el corazón de todos los colombianos y ella sabe lo mucho que la amamos, cuánto nos ha enseñado y cuánto la adoramos. A ella la sorprendió un nuevo proyecto y le hemos dado licencia por un tiempo, pero es solo un ratico porque ella volverá” afirmó Esteban.

“Pocas veces en la vida uno se encuentra con compañeras como tú, algo que se gana con compañerismo y con empatía, y juntos es como llegamos lejos en la vida. En lo personal te digo que eres la mejor compañera de trabajo que he tenido en los 15 años que he trabajado en los medios de comunicación, ha sido una experiencia brutal y espero que la podamos repetir”, añadió.

Aunque aún no se conoce bien el proyecto al que llegará ‘Guaji’, la producción del programa en el que trabajaba ya le consiguió un reemplazo momentáneo, una mujer que también pasó por la ‘Ciudad de las Cajas’, nada más y nada menos que ‘Glock’, Gloria Peña Manrique, quién se hizo a conocer, entre otras cosas por su gran pasión por los videojuegos.