Adriana Lucía pidió a Gustavo Petro y al ministro de defensa responder ante doloroso acto, “Esto es inaceptable”

Adriana Lucía es una de las cantantes colombianas más famosas en la industria del entretenimiento, destacándose así en géneros como la cumbia, el porro y el tropipop, llevando su talento a diferentes lugares del país y el mundo. Sin dejar de lado, que también se ha destacado por referirse a las diferentes situaciones que se viven en el país en materia política y social, ahora en medio de una de sus más recientes apariciones pidió al presidente y a uno de sus ministros hacerse cargo de una compleja situación.

Adriana Lucía, en medio de buscar visibilizar las diferentes situaciones que se viven en el país, ha sido blanco de fuertes críticas e incluso amenazas en su en contra y también en contra de su familia. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que siga dando a conocer su postura sobre algunos temas.

“Esto es inaceptable. El ministro de defensa y el presidente deben responder por este hecho tan indignante. ‘El principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra’“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Adriana Lucía, añadiendo el respectivo comunicado de la Defensoría del Pueblo en el que se expuso que las Fuerzas Militares desarrollaron una operación en el Guaviare contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en la cual se confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, haciendo así un llamado al mandatario y su ministro, demostrando así su indignación frente a este hecho.

¿Cuántos hijos tiene Adriana Lucía?

Adriana Lucía tiene tres hijos en medio de su relación con Felipe Buitrago. El mayor de la familia es Salomón, quien estaría sobre sus 11 años de edad. Desde hace varios años la pareja intentó agrandar la familia, sin embargo, el sueño de volver a quedar en embarazo parecía lejano.

Con la fe intacta, Adriana Lucía y Felipe confirmaron la llegada de sus dos gemelas Simona y Carlota. Aunque esta nueva etapa no ha sido sencilla, están más que felices con sus hijos, a quienes no suelen mostrar constantemente en las redes sociales, teniendo en cuenta la serie de comentarios negativos que pueden llegar a presentarse.