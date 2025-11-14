Periodista de Noticias Caracol se le midió a viajar en hora pico en TransMilenio, “ella anda en carro”

Noticias Caracol es uno de los informativos más destacados en el país, pues desde hace varios años ha logrado convertirse en uno de los favoritos por parte de los televidentes, contando con varias emisiones diarias y también con una amplia gama de información sobre los principales hechos que ocurren.

Si bien, son varios los periodistas y presentadores con los que cuenta, las historias en las calles son las que más llaman la atención de atención y en medio de uno de sus más recientes apariciones, Tatiana Sanabria, se le midió a subirse a un TransMilenio en plena hora pico, buscando mostrar algunas de las emociones que viven los usuarios a diario.

En medio de la espera, por supuesto, el desespero por parte de las personas fue evidente tratando de subirse en el bus, tanto así que pidieron que mandaran un mayor número de articulados. Seguidamente, Sanabria buscó conocer opiniones de los ciudadanos preguntando “¿Es habitual que esto suceda?“ A lo que el hombre dejó claro que esto era una situación de todos los días.

Finalmente, la periodista de Noticias Caracol, a pesar de la serie de personas presentes, logró subirse en el articulado con algunos inconvenientes, haciendo la prueba de lo que ocurre a diario en el transporte público. Sin embargo, la serie de comentarios no se hicieron esperar por parte de los usuarios en los que resaltan: "la sobrepoblación es la que tiene jodida a Bogotá“, ”y los que cogen silla son los que se cuelan", "La otra dizque, “¿Es habitual que esto suceda?“, ”periodismo de inmersión“, ”Ella como anda en carro“.

¿Cuál fue el trabajo de Tatiana Sanabria antes de llegar a Noticias Caracol?

Tatiana Sanabria hizo parte del equipo de ‘City Noticias’ desde hace algún tiempo contando los principales hechos que son noticia tanto desde el set de ‘City’ como en diversos puntos de la ciudad, incluidos la fiscalía y las estaciones de policía, cumpliendo así con diversos reportajes que lograron ser todo un éxito y más allá de esto, logró llevar a cabo una de sus más grandes pasiones. Sin embargo, ante la oportunidad de llegar a Noticias Caracol no la desaprovechó.