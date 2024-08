“Se le olvidó hablar”: Adriana Lucía reveló que su hijo sufrió una enfermedad cerebral que le dejó serias secuelas

Adriana Lucía es una reconocida cantante, compositora y actriz colombiana, originaria de El Carito, Córdoba. Su música se caracteriza por una profunda conexión con las raíces tradicionales del Caribe colombiano, fusionando géneros como el porro, la cumbia, y otros ritmos folclóricos con influencias más hacia el lado pop.

Adriana ha brillado por su gran carrera musical; sin embargo, en oportunidades también habla de política y se involucra en procesos sociales, además de mostrar la crianza que tiene de sus hijos; la cantante cordobesa está casada con Felipe Buitrago desde el 2011, con quien comparte tres hijos.

Recientemente, Adriana habló que su hijo mayor sufrió una crisis que lo tiene en el hospital y dio algunos detalles de lo sucedido, Salomón fue diagnosticado con un quiste aracnoide en su cerebro, luego de sufrir algunos dolores crónicos de cabeza y aunque como familia había pensado que era un dolor común, Salomón terminó en el hospital siendo intervenido quirúrgicamente.

Aunque la cirugía salió bien, tuvo algunas secuelas en Salomón y sus capacidades de habla y orientación, la cantante afirmó: “Yo me muero, sangrado en el cerebro, mi hijo, yo acabo de salir de la casa me despedí (...) una locura. Entonces me manda un video mi suegra y a Salomón se le olvidó hablar y dice que no sabe quién es él, que no sabe dónde está, ni como se llama su mamá”.

Posteriormente a la cirugía, Salomón logró recuperar sus capacidades por medio de su terapia y Adriana cuenta esta anécdota con alegría al saber que su hijo logró recuperarse y que ya sabe cuáles son los pasos a seguir si Salomón padece de un fuerte dolor de cabeza.