ATENCIÓN: Defensoría del Pueblo asegura que murieron menores en bombardeos contra las disidencias de las Farc

A través de un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo informó que seis niños, niñas y adolescentes reclutados forzadamente por parte de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco en el Guaviare fallecieron durante los recientes bombardeos de la Fuerza Pública en ese departamento.

(Lea también: Petro negó contradicción y explicó por qué ordenó bombardeos tras criticar ataques de EE. UU. a ‘narcolanchas’).

“Las Fuerzas Militares desarrollaron una operación en el Guaviare contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en la cual se confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar. Este hecho, profundamente lamentable, exige reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades”, indicó la Defensoría del Pueblo en un comunicado de prensa.

En esa medida, la Defensoría sostuvo que ningún niño, niña o adolescente debería resultar afectado por operaciones militares contra estos grupos armados.

“El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, expresó el Ministerio Público.

Así mismo, indicó que las Fuerzas Militares tienen el deber de adoptar todas las precauciones para proteger a los menores de edad aun en aquellos casos en los que son obligados a participar en los conflictos.

Según la Defensoría, “conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada, así como del interés superior de la niñez”.

Así mismo, recalcó que se deben evaluar los medios y los métodos que se utilizan en medio de los conflictos para evitar lo que calificó como “daños desproporcionados”.

Defensoría del Pueblo se pregunta si debían priorizarse otras alternativas antes que los bombardeos

Entre tanto, el Ministerio Público afirmó que debe hacerse la pregunta: “¿podían haberse empleado otras modalidades de operación militar capaces de alcanzar la misma ventaja militar con un daño significativamente menor?“.

No obstante, señaló que los grupos armados ilegales también tienen una “responsabilidad originaria” por este tipo de hechos en la medida en la que someten a los menores de edad a reclutamiento forzado.

Las fuertes declaraciones del ministro de Defensa

Esta noticia tiene un gran impacto en la opinión pública debido a que, antes de convertirse en presidente, Gustavo Petro condenó duramente operativos militares similares en los que fallecieron menores de edad. Sin embargo, su gobierno parecer haber cambiado de postura. Al menos así lo dejó entrever el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un pronunciamiento reciente.

“Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos claramente que lo que mata no es la edad, es el arma en sí. Recordemos el caso de Sierra Leona donde hubo inclusive generales menores de edad que eran asesinos y que fueron condenados por estos hechos(sic)”, advirtió Pedro Sánchez.

Entre tanto, el presidente Petro había confirmado en su cuenta oficial en la red social X que él dio la autorización para que se desarrollaran las operaciones militares contra las disidencias de alias Iván Mordisco en el Guaviare.

"Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares“, indicó el primer mandatario en un trino publicado el pasado 10 de noviembre.