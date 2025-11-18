Hija de Gustavo Petro aclaró supuestas declaraciones de estallido social si no gana Iván Cepeda, “Cojan seriedad ombe”

Sofía Petro es la hija mayor del matrimonio entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer. La joven decidió emprender sus estudios profesionales en Francia, graduándose hace pocos meses en Ciencias políticas y llevando a cabo sus prácticas profesionales durante la campaña presidencial de su padre. Actualmente, Sofía haría parte de la fundación Pares, radicándose en Colombia desde hace un tiempo.

La amplia visibilidad de Sofía durante las pasadas elecciones presidenciales trajeron sigo diversos comentarios de apoyo, pero también de críticas a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activa. Una de las más recientes polémicas y la cual tuvo que salir a desmentir, tuvo que ver unas supuestas declaraciones que realizó en las cuales se lee: “Si Iván Cepeda no gana la presidencia en el 2026, en el país habría estallido social de grandes magnitudes”.

Ante la viralización de estas falsas declaraciones, Rafael Nieto, exministro de justicia, se refirió a este tema añadiendo: "¿Un “estallido social de grandes magnitudes” si Iván Cepeda no gana? ¿Una amenaza? Como sea, es un ataque a la democracia: ¡es inaceptable que quienes participen en un proceso electoral intimiden a los demás con el anuncio de que habrá violencia si no son ellos los ganadores! Es un chantaje, una extorsión".

Cabe resaltar que horas más tarde, Sofía Petro no se quedó callada y salió a desmentir estas declaraciones y de paso, pedirle al exministro de justicia verificar el tipo de información a la que se refiere: “Sé que hay generaciones a las que les cuesta identificar fake news, pero una esperaría que un exministro de justicia tuviera algo de criterio. Jamás he dicho esto. En 2022 tampoco era verdad. Cojan seriedad ombe”.

Minutos más tarde, varios de los seguidores de la hija de Gustavo Petro no dudaron en apoyarla, pues a pesar de su rol activo en la política, no busca referirse a un partido u otro, simplemente no pretende vincularse en ninguna polémica.

¿Cuál fue el trabajo del novio de Sofía Petro en la campaña presidencial de Gustavo Petro?

Hace pocas semanas, Sofía Petro, estuvo haciendo parte del podcast de Vanessa de la Torre, ‘Geniales y mayores que yo’. A lo largo de la conversación, Sofía terminó confesando que su novio, el español, Arnau Martí, ya tuvo la oportunidad de trabajar con su padre, el presidente, Gustavo Petro: “Él vino para hacer prácticas con la campaña, fue un momento un poco extraño porque teníamos que hacer otras cosas, teníamos que ir normalmente a hacer prácticas en Sudáfrica, de intercambio universitario, pero con todo lo del COVID y tal no lo conseguimos y como solución a la universidad les dijimos vamos a hacer prácticas en la campaña (…)

Hay que decir que yo inicialmente no quería porque yo le decía justamente a él, que me parecía muy pesado, que me parecía un momento muy tenso y él me decía, pues por lo menos podemos aprender juntos. En parte, gracias a él he vivido todo este proceso que me he involucrado más activamente en la vida pública, él me ha dado muchas alas para eso. Él es una persona que me da muchas alas, que me quiere con libertad", agregó la hija de Gustavo Petro.