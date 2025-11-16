Iván Cepeda condenó el bombardeo ordenado por el presidente Petro en Guaviare y lamentó muerte de menores de edad

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda se unió a las voces de rechazo contra el bombardeo en Guaviare que dejó siete menores de edad muertos. La operación militar, que fue ordenada por el presidente Gustavo Petro, tenía como fin atacar a las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco, en cuyas filas hay varios menores de edad reclutados forzosamente.

(Lea también: Petro respondió a pronunciamiento de la Defensoría sobre bombardeo en el que murieron menores reclutados).

"No puedo dejar de condenar el bombardeo en Guaviare en el que murieron siete menores de edad. Como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario“, aseguró el senador Cepeda en un pronunciamiento a través de su cuenta oficial en la red social X.

No obstante, el precandidato también arremetió contra las disidencias de las Farc por reclutar menores de edad y exponerlos a enfrentarse a la Fuerza Pública.

“De igual forma, condeno firmemente el reclutamiento de menores de edad y las acciones de los grupo armados disidentes. El Derecho Humanitario y sus preceptos deben ser respetados en toda circunstancia y por todos”, agregó Cepeda.

Aunque rechazó estos hechos, decenas de figuras políticas y ciudadanos le pidieron más vehemencia para condenar estas acciones militares. Incluso le recordaron que durante un episodio similar ocurrido durante el gobierno del expresidente Iván Duque, Cepeda anunció que denunciaría al ministro de Defensa, Diego Molano.

“Ministro Diego Molano, con claridad le digo: si se confirma que niños y niñas fallecieron en bombardeo en Guaviare y usted tenía conocimiento previo, lo denunciaré por graves infracciones al DIH. Su deber es rescatar a menores víctimas de reclutamiento forzado, no bombardearlos”, indicó Cepeda en marzo de 2021, cuando los operativos militares eran responsabilidad del gobierno pasado.

Mindefensa podría enfrentarse a una moción de censura

Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, está en el ojo del huracán por el operativo militar ejecutado en el Guaviare.

De hecho, la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda anunció este 15 de noviembre que la próxima semana radicará una moción de censura en su contra. De resultar exitosa esa iniciativa, Sánchez tendría que salir de su cargo.

Miranda, además, invitó a Iván Cepeda la acompañe a radicar la respectiva denuncia contra el ministro de Defensa.

“Querido @IvanCepedaCast, te invito a que juntos denunciemos al presidente @petrogustavo y al Ministro Pedro Sánchez por graves violaciones al DIH. La coherencia y los principios no deben depender del gobierno de turno. ¿Te le mides?“, le preguntó la congresista en su cuenta de X.