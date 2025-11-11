“Cada caso como el de hoy es una derrota de la sociedad”: Galán confirma presunto caso de abuso sexual en jardín del ICBF

En la mañana de este martes 11 de noviembre, se conoció un lamentable caso en el que presuntamente una menor de tan solo dos años de edad, habría sido víctima de abuso sexual al interior de un jardín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Lo que se ha podido conocer de acuerdo a la información suministrada por parte de la Secretaría de Salud, es que la niña ingresó a uno de los hospitales de la red pública sobre las 2 de la tarde del lunes 10 de noviembre, activándose inmediatamente el código blanco.

Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó los hechos en sus redes sociales:

“Hoy, sobre las 2 de la tarde, ingresó a la red pública de hospitales de la ciudad una menor procedente de un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde fue, presuntamente, víctima de violencia sexual. Absoluto rechazo ante cualquier acto dirigido contra niñas, niños y adolescentes. Cada caso como el de hoy es una derrota de la sociedad“.

Igualmente instó a las autoridades a investigar con celeridad este hecho y dar con los responsables.

“Desde el Distrito seguiremos acompañando a la familia de la menor, y les pido a las autoridades y al ICBF adelantar todas las investigaciones para aclarar lo sucedido y asegurarse de que los responsables paguen. Nadie se puede meter con los niños y niñas”, detalló el alcalde.

Versión de la madre de la niña presuntamente abusada

La madre relató que, como todos los días, dejó a su hija en el jardín a las8:00 a.m.y, al mediodía, recibió una llamada solicitando su presencia urgente en el lugar. Al llegar, fue interrogada por la coordinadora sobre el entorno familiar de la menor y exigió verla de inmediato.

La mujer afirmó: “Cuando llegué, la coordinadora, pues toda con unas palabras que son textuales como coordinadora, me ¿Con quién vive la niña? ¿Con quién no sé qué? Entonces yo le dije a la coordinadora que me la trajeran. En el momentico me la trajeron, yo la registré y tenía lesiones en sus partes íntimas”.

Igualmente, la madre afirmó que los médicos una vez la observaron, confirmaron que la niña tenía una enfermedad de transmisión sexual. La mujer y su familia han pedido a la Policía investigar el caso a profundidad.