Pico y placa los sábados en Bogotá: Así se empezará a ejecutar la medida

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció la implementación de la medida del nuevo pico y placa para los sábados en Bogotá. Este viernes, 14 de noviembre, en medio de una rueda de prensa, el mandatario de los bogotanos anunció la decisión que aclaró es para mejorar la movilidad.

Según indicó, esta nueva medida se aplicará para algunos vehículos y no para todo el parque automotor que circula en la capital del país.

También le puede interesar: Impresionante accidente de cuatro menores de edad que iban solos en un carro, tres resultaron heridos

Pico y placa en Bogotá los sábados

De acuerdo con el mandatario, los vehículos que deberán cumplir con la medida son los que no estén matriculados en Bogotá y tendrán la medida dos sábados al mes.

Al parecer, esta medida busca incentivar que los propietarios de los vehículos los matriculen en Bogotá.

La secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, en diálogo con Caracol Radio, explicó que “son dos medidas que van a empezar a regir a partir del próximo año y son para vehículos matriculados fuera de Bogotá. La primera es que el pago por el pico y placa solidario, que antes para vehículos matriculados fuera de Bogotá era un 20 % más a los que están matriculados en Bogotá, será de un 50 %”.

La secretaria indicó que la medida iniciará en enero del 2026 y la segunda medida es “el pico y placa los sábados será para los vehículos matriculados igualmente fuera de Bogotá y vehículos particulares”.

En cuanto a la rotación de la medida, Diaz indicó que será un sábado sí y un sábado no.

Respecto a lo que deberían hacer los propietarios de estos vehículos es que realicen el cambio de la matricula.

“Tres de cada 10 vehículos que circulan en la ciudad no están matriculados en Bogotá. Aquí la invitación es para las personas que están pensando en comprar vehículo nuevo que lo matriculen en Bogotá y que los ya tienen hagan el traslado de la matrícula a Bogotá”, explicó la funcionaria.