Hija de Felipe Arias mostró su rechazo por cobros excesivos y robos en parqueaderos de Bogotá

Noticias RCN es uno de los informativos más conocidos en el país, pues a diario durante sus más de tres emisiones se encarga de dar a conocer los principales hechos que tienen lugar tanto en Colombia como en el mundo, las cuales están a cargo de su equipo de periodistas y presentadores.
Uno de los que ha logrado destacarse con el paso de los años es Felipe Arias, quien suele estar presente durante las emisiones del medio día en compañía de Inés María Zabaraín, su experiencia y talento le han permitido ganarse el cariño de los televidentes el cual también se ha transformado hasta las redes sociales.
Sin embargo, quien tampoco se queda atrás es su hija, Sofía Arias, quien se ha destacado como creadora de contenido desde hace algún tiempo, contando con un buen número de seguidores en sus redes sociales, donde expone varias situaciones de su vida, pero también no duda en referirse a otros de los hechos que se viven en el país.
Hace pocos días un grupo de jóvenes denunció que fue víctima de un millonario, al parecer, en medio de una famosa empresa de parqueaderos en Bogotá, confesando que entre los artículos hurtados se encontraban billeteras, tarjetas, computadores y demás.
Cabe resaltar que el video se ha viralizado en las redes sociales, donde varios usuarios no han dudado en referirse a este tema, siendo el caso de Sofía Arias, hija de Felipe Arias, quien reiteró: “Me da rabia porque es que además es carísimo, porque uno está no más una hora y media y te cuesta más de 35.000 pesos por ahí. Ahora te roban todo lo que tienes ahí, o sea, uno está pagando para que te cuiden el carro, pero no te lo cuidan, sino que hacen todo lo contrario, te roban y, además de eso, ni siquiera te dejan ver las cámaras de seguridad y no responden por absolutamente nada”.
¿Quién es el novio de Sofía Arias, hija de Felipe Arias?
El novio de Sofía Arias, Mateo Osorio, con quien llevaría varios años de relación. Aunque se desconoce como se conocieron, lo cierto es que esto se habría dado durante su carrera universitaria, compartiendo así diferentes momentos en medio de comidas, viajes y otro tipo de salidas. Asimismo, se han dejado ver bastante enamorados por medio de sus redes sociales y el joven tampoco contaría con una buena relación con la familia de su novia.