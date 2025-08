Periodista de RCN, en medio de su tristeza, aseguró que la condena contra Uribe es desproporcionada, “hizo tanto por Colombia”

Uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia es precisamente Canal RCN, que lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos llevándoles la primera información por medio de Noticias RCN, así como también una amplia gama de producciones que buscan entretener a la audiencia y hacer seguir creciendo al canal.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Este es el novio de Mónica Jaramillo, de Noticias RCN; lo mantuvo en secreto varios meses

Una de las caras más conocidas es, precisamente, Jessica de la Peña, quien ha alcanzado una amplia acogida por parte de los televidentes debido a su experiencia en el medio, además del carisma y la sencillez con la que cuenta.

Si bien, hace un tiempo De la Peña decidió dejar a un lado el set principal en Bogotá de RCN para así volver a su tierra natal, radicándose en Cartagena, lo cierto es que sigue estando presente en las diferentes emisiones del informativo llevándoles a los televidentes los principales hechos que ocurren en el país.

Uno ellos tuvo que ver con la condena para el expresidente Álvaro Uribe, de 12 años, los cuales tendría que pagar en prisión domiciliaria. Ante la sorpresiva noticia han sido varias las reacciones tanto positivas como negativas de diferentes figuras, una de ellas, Jessica de la Peña, quien a través de sus redes sociales aseguró: "No entiendo este país, ni su justicia, que es muy laxa para algunos y tremendamente fuerte para otros. Sí, hay que respetarla, pero con condenas tan desproporcionadas, es inevitable no pensar, no cuestionar, para dónde vamos. Triste que algo así le pase a quien hizo tanto por Colombia".

Ante las sorpresivas declaraciones de la periodista de RCN, las opiniones como es común estuvieron divididas, teniendo en cuenta que la situación judicial de Uribe que viene desde hace un tiempo.

¿Quién es el esposo de Jessica de la Peña, de Noticias RCN

El esposo de Jessica de la Peña, del Canal RCN, es Ernesto Chalela, quien es un empresario colombiano. Según lo mencionado por la presentadora del Canal RCN, durante una entrevista para ‘La Sala de Laura Acuña’ se conoció con su esposo gracias a la pareja de Andrea Serna, Juan Manuel Barraza, uno de sus grandes amigos, pues le comentó que el hombre estaba interesado en ella y Jessica no fue indiferente a esta situación: “Ernesto no me cree que cuando yo lo vi en la puerta de mi casa, paradito, ahí esperándome para nuestra primera cita física, yo lo vi y yo dije: él es el papá de mis hijos, cosa que nunca antes lo había pensado”. Actualmente, la pareja lleva más de siete años de matrimonio, donde el amor entre ellos termina siendo más que evidente.