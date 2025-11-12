Agmeth Escaf ‘chicaneó’ amistad con Claudia Bahamón tras sorpresiva condecoración

Agmeth Escaf durante varios años se destacó como presentador, siendo parte del Caracol Televisión y alcanzando así una gran visibilidad en la pantalla chica en producciones como ‘Día a día’ y algunos comerciales. Sin embargo, el barranquillero actualmente está dedicado a la política, siendo congresista y buscando seguir dando a conocer cada uno de sus proyectos.

En medio de su camino tanto en la televisión como en la política, Escaf ha construido grandes amistades y una de ellas fue con Claudia Bahamón, como recientemente evidenció por medio de sus redes sociales, luego de que la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’, recibiera una condecoración de la mano de la fundación Be Clá World por su compromiso con la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en Colombia.

“Rendimos un merecido reconocimiento a mi gran amiga, Claudia Bahamón, una mujer que inspira y que ha puesto su voz al servicio de las causas ambientales y sociales de Colombia y del mundo. Como Embajadora del Fondo Mundial para la Naturaleza, primera colombiana certificada como líder en realidad climática, fundadora de BeClá y líder de Conexión Océanos, Claudia representa el poder del compromiso y la acción por un país más sostenible”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Agmeth Escaf, expresando así el cariño y el lazo que ha construido con la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’.

Ante su inesperada publicación fueron varios los comentarios por parte de los internautas de la red social ‘X’, pues sacaron a flote su más reciente proyecto que tiene que ver con convertir a la arepa de huevo en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y celebrar cada junio su festival en grande.

¿Cuántos millones se llevó Agmeth Escaf al ganar demanda de Caracol?

Durante la misma entrevista, Agmeth Escaf, sostuvo: “Caracol quiso pelear conmigo y perdió”. Asimismo, el expresentador de ‘Día a día’ confesó que tras ganar la demanda expuesta para Caracol le otorgaron 2 mil millones de pesos: “Gane que mi dignidad fuera respetada y valorada (…) Más una plata que tuvieron que pagar, yo no estaba pidiendo de más (…) Yo solo quiero que se reconozca lo que ha sido mi trabajo".



