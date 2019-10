Luego de varios abusos por parte del canal… Los gusticos que se dará Agmeth Escaf con los "2000 millones de pesos" que le ganó a Caracol en demanda.

Hace un par de meses se dio a conocer que el actor y presentador le ganó una demanda laboral a Caracol.

Esto por una serie de abusos que recibió mientras fue presentador de Día a Día.

"Terminé presentando hasta los velorios, no tenía nada de ley, ni vacaciones, ni prestaciones. Un día me enfermé, tenía incapacidad y me llamaron a trabajar al otro día. También había un problema de desigualdad respecto a mis compañeras", reveló al programa La Movida.

El mismo programa aseguró en su momento que debían pagarle cerca de 2000 millones de pesos, aunque eso no se ha confirmado aún.

Ahora, en medio de una entrevista con el programa Lo sé todo, contó que hará con la millonada que recibirá:

"Dársela a mis hijos, a la familia, invertirla y trabajar, para eso es la plata. Hay planes, pero es más que todo para ponerla a producir. Que me daré un gustico, sí, pero luego les contaré que sería".

