“A la ministra le quedó grande”: Agmeth Escaf criticó gestión del ministerio con los Juegos Panamericanos 2027

Las críticas en relación a la cancelación de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027, al Ministerio de Deporte por parte del representante y ex presentados Agmeth Escaf no faltaron, pues señaló la falta de “responsabilidad y objetividad del proceso”, justificando con que hubo una ausencia de respaldo documental que comprometiera financieramente la realización del evento.

En conversaciones con Blu Radio, indicó también que la falla principal radica en la falta de aseguramiento adecuado. “Se necesitaba más que la simple afirmación de la ministra de haber superado la etapa de decidir si los juegos se realizarían o no. La ausencia de un respaldo documental para garantizar los fondos necesarios, especialmente antes del plazo del 30 de enero, es la falla crucial que nos tiene en esta situación”.

Le puede interesar: “Así no es, negligente, imperdonable”: Agmeth Escaf no se aguantó más a Petro y lo terminó exponiendo en redes

Sus críticas se enfocaron en que las ministras encargadas han tenido dificultades para asegurar los Juegos Panamericanos e indicó que la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, no estuvo a la altura del asunto.

“A la ministra le quedó grande asegurar los Juegos Panamericanos. Asegurarlos no era solamente decir he superado la etapa en la que si se hacían o no se hacían. La molestia muy grande frente a la administración de la ministra frente a lo que era asegurar los Juegos Panamericanos y hoy, entonces, estamos en la boca de todo el mundo a nivel deportivo, que nos quedan grandes hacer este tipo de procesos”.

Lea más: “Así no es, negligente, imperdonable”: Agmeth Escaf no se aguantó más a Petro y lo terminó exponiendo en redes

Escaf también hizo referencia a las afinidades políticas relacionadas con este tipo de situaciones. “¿Para qué darle esa plata de esos juegos a los Char? Perdón, es que los juegos no son de los Char. El Departamento del Atlántico, del departamento del Magdalena, Bolívar y Sucre son autónomos con las capacidades para poder desarrollar este tipo de gestas deportivas y además traen beneficios a la región”.