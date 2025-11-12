Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’, vivió escena de celos y se refirió a su novio tras su separación

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más conocidas de la industria del entretenimiento, contando con una experiencia de más de 10 años que la ha llevado a ganarse el cariño de los televidentes, especialmente por su participación en ‘MasterChef Celebrity’, del Canal RCN.

En medio de su participación en diferentes temporadas, los piropos para la presentadora no se han hecho esperar, tanto de hombres como de mujeres. Pues, durante la pasada versión los rumores por un supuesto gusto entre Nela González y Claudia se hicieron latentes, ahora en la más reciente versión la relacionan con Valentina Taguado.

Recientemente, Bahamón fuera de las cámaras terminó siendo condecorada de la mano de la fundación Be Clá World por su compromiso con la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en Colombia. Durante el evento estuvo acompañada de Juan Carlos Losada, representante de la Cámara de Bogotá, así como también de otras figuras del entretenimiento como lo son Valentina Taguado y Nela González, quien no dudó en reclamarle a Bahamón por su nuevo novio.

“Cuando te invitan a la condecoración de tu amiga, pero te enteras de cositas (...) Clau, ¿cómo así que tienes novio, qué pasó? (...) No me gusta esto, es horrible“, ante el hecho, las risas por parte de Claudia Bahamón no se hicieron esperar añadiendo: ”Novia, somos muchos jajaja".

Ante el respectivo video, la serie de comentarios no se hicieron esperar por parte de varios de los seguidores de ambas figuras, destacando así el cariño que se tienen, pero también la nueva etapa en la que se encuentra viviendo Claudia Bahamón tras su separación de Simón Brand.

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’?

Luego del inicio de la décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ los rumores han estado más que presentes por la aparición de quien sería el novio de Claudia en medio de las grabaciones del ‘reality’ de cocina, sin embargo, hasta aquel momento se desconocía su identidad. Durante la transmisión del programa ‘La Corona TV’ Ariel Osorio rompió el silencio y aseguró que el novio de Claudia Bahamón es Andrés Godoy, hermana de la actriz Estefanía Godoy, abogado, separado e incluso antes de ser pareja de la presentadora habría tenido una relación con Andrea Guerrero.

Asimismo, el presentador añadió que el hombre también estuvo presente en un encuentro de participantes de ‘MasterChef Celebrity’, por supuesto, acompañando a su pareja, Claudia Bahamón, y dejando ver que su noviazgo está mejor que nunca