Claudia Bahamón recibió importante condecoración en el Congreso, ¿de qué se trata?

Claudia Bahamón es una reconocida presentadora, modelo y activista, que inició en el mundo de la televisión al llegar a Noticias RCN. Tiempo después se consolidó como la carismática conductora de MasterChef Colombia y sus versiones Celebrity y Junior desde 2015. La presentadora por fuera del reality ha estado en diferentes proyectos ambientales y animalistas, lo que la llevó a obtener una condecoración de parte del Congreso de la República.

Este 11 de noviembre Bahamón de la mano de la fundación Be Clá World recibió una condecoración por su compromiso con la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de practicas sostenibles en Colombia. Durante el evento estuvo acompañada de Juan Carlos Losada, representante de la Cámara de Bogotá.

También por algunos de sus amigos, entre ellos Valentina Taguado, Julian Zuluaga, Variel Sanchez, el chef Nicolás de Zubiria, sus hijos y por supuesto su novio, con quien se le vio dándose algunos abrazos y besos. La encargada de compartir detalles de la ceremonia fue Valentina Taguado, quien posteó varias fotos junto a la presentadora y los demás invitados, además de felicitarla.

“Hoy @claudiabahamon izó bandera y junto el ganado. No existe un ser humano que merezca más una condecoración por su labor que ella, es increíble el amor y el agradecimiento tan grande que sentimos hoy por ella y gracias a ella. En un tema tan serio y tan importante, igual nos reímos, los recuerdos lo son todo”, indicó la locutora.

Quién sería el novio de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’?

Luego del inicio de la décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ los rumores han estado más que presentes por la aparición de quien sería el novio de Claudia en medio de las grabaciones del ‘reality’ de cocina, sin embargo, hasta aquel momento se desconocía su identidad.

Durante la transmisión del programa ‘La Corona TV’ Ariel Osorio rompió el silencio y aseguró que el novio de Claudia Bahamón es Andrés Godoy, hermano de la actriz Estefanía Godoy, abogado, separado e incluso antes de ser pareja de la presentadora habría tenido una relación con Andrea Guerrero.