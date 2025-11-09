Katiuska de El Desafío reveló que Caracol le quitó los millones que ganó y que solo le dejo este premio de consuelo

El Desafío del Siglo de Caracol TV ya entró a su recta final y está más estricto que nunca; esto quedó demostrado con la eliminación de Katiuska, una de las favoritas, mujer que sin enterarse de lo que pasaba en el exterior rompió una regla de oro del formato. Tras esta situación, la costeña realizó una transmisión en vivo para revelar cuál fue el único premio que le quedó tras la eliminación; además dio a conocer que le quitaron varias cosas más.

El pasado jueves 6 de noviembre, los seguidores del formato quedaron atónitos luego que Andrea Serna le dijera a ‘Kati’ que abandonara la Ciudad de las Cajas, debido a que uno de sus familiares rompió un contrato de confidencialidad hablando de cosas relacionadas del concurso; algo que aparentemente habría hecho por dinero.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Katiuska, del ‘Desafío’, habló del familiar implicado en su expulsión, “estoy tan decepcionada”

Katiuska - Desafío Captura de pantalla Día a día

Tras lo sucedido la superhumana decidió darse un respiro y salir de Colombia para aterrizar directamente en Madrid, España; ciudad en la que hizo una transmisión en vivo en la que dejó en claro que, tras haber sido expulsada, perdió los más de $86 millones que llevaba acumulados; adicionalmente dijo que la producción también le había quitado un celular y que solo le dejó como consuelo una motocicleta.

“Todos sabemos que los expulsados por cualquier motivo no los han vuelto a ingresar a la competencia. La moto si me la dieron porque fue un premio externo de El Desafío y me lo gané compitiendo, es lo único que tengo. A mí no me dolió tanto lo del dinero, porque honestamente yo me quería ganar el programa; lo que me duele es que no pude comprarle una casa a mi mamá, más sin embargo yo sé que eso en algún momento va a pasar. Estoy en la pobreza ahora mismo, no tengo dinero, tengo deudas, tristeza”, afirmó Katiuska.