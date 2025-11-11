Paola Jara y Jessi Uribe generaron sorpresa por contundente decisión sobre su hija, ¿de qué se trata?

Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más polémicas de la farándula nacional, pues si bien llevan más de cuatro años juntos, lo cierto es que el inicio de su unión resultó bastante caótica, pues aseguraban que la paisa fue la tercera en la relación del bumangués con Sandra Barrios, madre de sus tres hijos. A pesar de ello, ambos decidieron seguir adelante con su unión y aunque pensaron que su deseo de convertirse en padres juntos no se daría, están a punto de darle la bienvenida a su hija, Emilia.

Hace poco más de cinco meses, Paola y Jessi confirmaron que estaban en embarazo, revelando que llevaban más un año buscando un bebé, sin embargo, sufrieron dos dolorosas perdidas que tiempo después trajo consigo que decidieran no seguir intentándolo. Aunque la pareja había tomado la decisión de no tener hijos juntos, lo cierto es que sin la presión y tensión por quedar en embarazo llegó Emilia a sus vidas, convirtiéndose en lo más importante para ambos.

Actualmente, la pareja de artistas estaría a menos de un mes del nacimiento de su bebé, a quien antes de su llegada al mundo le escribieron una canción que terminó siendo su más reciente lanzamiento y en medio de la promoción de la misma, Paola Jara y Jessi Uribe confirmaron que no mostraran a su hija, Emilia en las redes sociales, pues quieren vivir esta etapa en total privacidad, también teniendo en cuenta la serie de críticas que pueden llegar a recibir y principal por protegerla.

Ante sus declaraciones fueron varias las opiniones divididas, ya que los fieles seguidores de la pareja han seguido de cerca el embarazo de Jara e incluso la han llenado de regalos para la pequeña, siendo esta decisión toda una sorpresa para ellos. Los artistas tampoco se refirieron a cuál sería el momento indicado para presentar a su bebé, pues están enfocados en poder disfrutar esta nueva etapa, sobre todo para Paola, alejada del ojo público.

¿Cuál es el nuevo negocio de Paola Jara?

Luego de varios años de estar consolidando una marca de ropa deportiva, Paola Jara confirmó por medio de sus redes sociales la apertura de un nuevo negocio, según el respectivo post este tiene que ver con un bar, que lleva por nombre ‘Canta corazón’, el cual está ubicado en el Poblado de Medellín y luego de algún tiempo preparando cada uno de los detalles, la paisa confirmó que a partir del 10 de abril los clientes podrían disfrutar de esta zona.