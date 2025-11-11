Katiuska ‘El Desafío’, se habría separado tras su expulsión: su expareja habría filtrado información del programa: “me traicionó”

La salida de Katiuska del Desafío continúa generando conversación dentro y fuera de Colombia. La deportista, conocida en el reality como la Súper Humana y una de las favoritas para llegar a la final, atraviesa un momento sensible tras su expulsión por romper el acuerdo de confidencialidad del programa, situación que terminó afectando también su vida personal.

Le puede interesar: Katiuska, expulsada del Desafío dio detalles de cómo rompió el acuerdo de confidencialidad: “fui ingenua”

Después de haber dado sus primeras declaraciones a los programas de Caracol Televisión, la entrenadora viajó a Madrid para tomar distancia y, según dijo, procesar una “tusa doble”, despedirse del sueño de levantar la copa y cerrar una relación de más de diez años con su esposo.

Sin embargo, su paso por la capital española también dejó una de las escenas más emotivas desde que salió del reality. A través de Instagram, Katiuska anunció que estaría en el Parque de El Retiro para compartir con sus seguidores. Aunque subió algunas fotos con fanáticos, lo que realmente llamó la atención fue la visita sorpresa que hizo a una niña que la admira profundamente.

La pequeña, conocida en redes como Cris, practica calistenia desde muy corta edad y sueña con competir en el programa. Sus padres organizaron el encuentro sin decirle nada. El momento en el que la niña abre los ojos y encuentra frente a ella a la mujer que ha visto como referente se volvió viral. “Hola, Cris. Qué linda, qué hermosa. Soy tu fan. Vine a verte porque veo tus videos”, le dijo Katiuska mientras la menor corría a abrazarla con fuerza.

El gesto ha sido aplaudido en redes, donde muchos reconocen que, pese a la polémica alrededor de su salida, Katiuska ha mantenido una conexión genuina con quienes se inspiraron en su fuerza, disciplina y liderazgo dentro del programa.

Ahora, mientras intenta recomponerse emocionalmente y reconstruir su vida lejos del show, la deportista sigue recibiendo el apoyo de una comunidad que vio en ella no solo una competidora, sino una figura aspiracional capaz de impulsar a otros, a creer que también pueden llegar.