Andrea Serna, del ‘Desafío’, rompió el silencio y habló de la expulsión de Katiuska del ‘reality’, “muy dolorosas…”

El ‘Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos de Caracol Televisión, lo que lo ha llevado a convertirse en uno de los más queridos por los televidentes, estando presente durante más de dos décadas en la pantalla chica. Sin embargo, por primera vez el ‘reality’ expulsó a un participante tras revelar información confidencial.

Como es conocido, cada uno de los participantes firma un contrato con el canal, teniendo que cumplir a cabalidad cada uno de los puntos de este contrato. Sin embargo, en esta ocasión la participante como lo fue Katiuska no cometió el error, sino un familiar cercano, según la información revelada por parte de Andrea Serna.

Esta acción trajo consigo una inmensa tristeza no solo para la participante, quien aseguró que este había sido su sueño hace 10 años, tiempo en el que se estuvo preparando, sino que alguien se lo terminó arrebatando de las manos, así como también los más 80 millones que había acumulado.

La sensación de sorpresa también estuvo presente en los participantes y por supuesto, en Andrea Serna, quien fue la encargada de dar la noticia. Días después de lo ocurrido y ante la serie de preguntas expuestas por parte de varios de los fanáticos del ‘Desafío’, la presentadora se refirió al tema indicando: “Y sobre Katiuska… Qué duro fue ese momento. Veía en ella una competidora valiente, fuerte y muy capaz, como se lo dije anoche una posible ganadora. De esas noticias que debo comunicar, pero que resultan muy dolorosas".

Cabe resaltar que después de lo ocurrido, Katiuska ha revelado pocos detalles al respecto, dejando claro que no desea tener ningún vínculo con esta persona, ya que le arruinó su sueño más grande. Ante este complejo momento, la exparticipante del ‘Desafío’ salió de Colombia pasando unos días en Europa, donde se ha mostrado feliz y tratando de olvidar lo ocurrido.