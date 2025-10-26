Resultados de la consulta del Pacto Histórico: votación para el candidato a presidencia

Este domingo 26 de octubre se realizó la votación de la consulta interna del Pacto Histórico Colombia que buscaba definir a los candidatos para la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Representantes.
En cuanto al pulso por la presidencia, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero fueron los tres candidatos en contienda.
Resultado consulta Pacto Histórico – Presidente
Avance 17
Iván Cepeda: 800.839 votos | 64,02%
Carolina Corcho: 373.436 votos | 29,85%
Daniel Quintero: 76.576 votos | 6,12 %
Mesas procesadas: 15,958
Votantes: 1’48.648
