Resultados de la consulta del Pacto Histórico: votación para el candidato a presidencia

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero se midieron para definir al candidato del Pacto Histórico.

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero (Daniel Quintero)
Por Evaristo Pérez

Este domingo 26 de octubre se realizó la votación de la consulta interna del Pacto Histórico Colombia que buscaba definir a los candidatos para la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Representantes.

En cuanto al pulso por la presidencia, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero fueron los tres candidatos en contienda.

Resultado consulta Pacto Histórico – Presidente

Avance 17

Iván Cepeda: 800.839 votos | 64,02%

Carolina Corcho: 373.436 votos | 29,85%

Daniel Quintero: 76.576 votos | 6,12 %

Mesas procesadas: 15,958

Votantes: 1’48.648

Avance 16

Iván Cepeda: 730.616 votos | 64,00%

Carolina Corcho: 341.054 votos | 29,87%

Daniel Quintero: 69.900 votos | 6,12 %

Mesas procesadas: 15,385

Votantes: 1’300.663

Avance 15

Iván Cepeda: 564.093 votos | 63,61%

Carolina Corcho: 268.674 votos | 30,25%

Daniel Quintero: 54.481 votos | 6,13 %

Mesas procesadas: 13,793

Votantes: 1’008.664

Avance 13

Iván Cepeda: 509.095 votos | 63,35 %

Carolina Corcho: 244.966 votos | 30,48 %

Daniel Quintero: 49.495 votos | 6,15 %

Mesas procesadas: 13257

Votantes: 912.649

Avance 12

Iván Cepeda: 372.214 votos | 63,02 %

Carolina Corcho: 181.698 votos | 30,76 %

Daniel Quintero: 36.679 votos | 6,21 %

Mesas procesadas: 11.345

Votantes: 673.132

Avance 11

Iván Cepeda: 309.190 votos | 62,81 %

Carolina Corcho: 152.038 votos | 30,88 %

Daniel Quintero: 30.973 votos | 6,29 %

Mesas procesadas: 10.410

Votantes: 561.664

Avance 10

Iván Cepeda: 231.474 votos | 62,40 %

Carolina Corcho: 115.620 votos | 31,17 %

Daniel Quintero: 23.824 votos | 6,42 %

