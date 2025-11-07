Hernán Orjuela habló de las grandes fortalezas de Abelardo de la Espriella, ¿nuevo favorito de la farándula?

Durante años Hernán Orjuela se destacó en la televisión colombiana, siendo recordado por su participación en programas como ‘También caerás’ y ‘Sábados felices’. Sin embargo, el bogotano hace un tiempo decidió emprender un nuevo rumbo, radicándose en Estados Unidos junto a su familia, sin embargo, el estar lejos del país no ha sido impedimento para que a través de sus redes sociales revele su postura sobre las diferentes situaciones que se viven en el país.

Si bien, en algunas ocasiones Orjuela ha sido blanco de críticas por sus declaraciones, lo cierto es que en medio de una de sus más recientes apariciones se refirió a Abelardo de la Espriella, quien el pasado fin de semana fue tendencia, luego de que llenara el Movistar Arena en medio de su recorrido político como precandidato presidencial.

Dicho evento desató un sinfín de comentarios tanto en contra como a favor y días después de esta situación, Hernán reveló cuál es la fuerza detrás del precandidato presidencial “Creo que una de las grandes fortalezas del discurso de Abelardo de la Espriella, es decir, con mucha claridad, certeza y sin rodeos lo que piensa del actual gobierno y lo que en un futuro haría. Falta ahora que empiece a explicar su plan de gobierno si llega a la presidencia".

Cabe resaltar que varios de los seguidores del expresentador de Caracol estuvieron de acuerdo con las declaraciones de Orjuela e incluso algunos dejaron claro su apoyo a Abelardo de la Espriella. Además, durante el mencionado evento figuras como Marbelle, Karoll Márquez, ‘Barbarita’, Piter Albeiro, entre otro, estuvieron presentes.

¿Quién es la esposa de Hernán Orjuela, expresentador de Caracol?

La esposa de Hernán Orjuela, expresentador de Caracol Televisión, es Patricia Valderuten, con quien lleva más de 15 años de matrimonio y más allá de seguir enamorados a pesar del tiempo, han sabido apoyarse en cada uno de sus proyectos. De acuerdo con la cuenta de Instagram de Patricia es una emprendedora que también haría parte del programa ‘Trendiando’ junto a su pareja. Así como también siendo la SEO de ‘The Petworking. PetBiz community & foundation’ que busca apoyar a las organizaciones sin fines de lucro y consciente de una sociedad responsable con mascotas.