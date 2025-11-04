Los humoristas de Sábados Felices que expresaron su apoyo hacia la campaña de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, continua impulsando su candidatura para la presidencia de la República en las elecciones de 2026, con la plataforma política“Defensores de la Patria”. Por lo que el pasado 3 de noviembre reunió a miles de personas en el Movistar Arena de Bogotá, contando con varias figuras del entretenimiento que expresaron su apoyo hacia el candidato.

Este lunes festivo, el corazón de la capital recibió alrededor de 15 personas para escuchar las propuestas de De la Espriella, quien ha expresado su ideología política a fin con la derecha. Del evento hicieron parte figuras como la cantante Marbelle, opositora del actual gobierno, el actor Pedro Palacios, El Tino Asprilla, Caremonja y varios humoristas de Sábados Felices.

Por su parte Marbelle, se mostró con la merch en apoyo a la campaña del candidato y expresó: “Me encanta como los pobres petristes, frustrados, se conectan a mí en vivo a decir que por qué no me fui del país, si lo hice, realmente vine porque tenía esta cita importante con Abelardo, casualmente estoy aquí por eso, no le podía fallar a Abelardo jajaja. Voy a tomarme foticos con amigos que están firmes con la patria, besos".

Los humoristas que estuvieron presentes fue Alerta, Piter Albeiro y César Corredor, quien interpreta a Barbarita. De hecho, Alerta, Barbarita y Pedro Palacios tuvieron su espacio durante el evento, con el fin de traer las risas al lugar y por supuesto a hacer fuerza a la campaña del abogado con sus “Defensores de la Patría”

Abelardo de la Espriella lanzó sus propios tenis por su campaña política

El precandidato se llevó algunas críticas por el lanzamiento, al cual describió como "el paso firme de los Tigres de la Patria”, anunciado los tenis oficiales de los Defensores de la Patria. Los tenis son los clásicos AF1 de Nike pero con una obra exclusiva del artista colombiano Perrograff, pintados a mano con un diseño que lleva el tigre, que representa su campaña.

Según especificó, lo recaudado con esta exclusiva pieza será para financiar su campaña política por lo que adjunto el link para la compra de los tenis.El valor de los tenis es de 5′000.000, lo que generó múltiples comentarios, indicando que es un precio exagerado para el producto.