“Tenemos que ganar en primera vuelta”: Piter Albeiro y su mensaje a opositores de Abelardo de la Espriella

La carrera, que definirá el reemplazo de Gustavo Petro en 2026, ya está bastante adelantada y tendrá como candidato a Abelardo de la Espriella, quien reunió a miles de personas en el Movistar Arena de Bogotá el pasado 3 de noviembre; encuentro en el que estuvieron varias figuras del entretenimiento como El Tino Asprilla, Marbelle, Caremonja y el comediante Piter Albeiro, mismo que recibió críticas por su apoyo a ‘El Tigre’.

Más de 15.000 personas se reunieron en este centro de eventos de la capital colombiana para escuchar las propuestas de De la Espriella, hombre que aprovechó recientemente sus redes sociales para enviarle un contundente mensaje a Iván Cepeda, quien será uno de los representantes de la izquierda en las presidenciales venideras. “Vamos a demostrar de qué estás hecho, porque yo sé de qué estoy hecho yo”, expresó Abelardo, tema que fue parte de su discurso en el Movistar.

Abelardo de la Espriella demandó a Petro (Archivo Publimetro / Presidencia)

Este acto masivo se convirtió en una de las muestras de convocatoria más contundentes del candidato, quien recibió un apoyo contundente de Piter, comediante que se lo manifestó con las siguientes palabras en ‘X’:

“Fue muy bonito acompañar a mis amigos al movistar, gracias a quienes como parte de nuestro grupo ayudaron a llenar el espacio de mucha esperanza en un futuro en el que prevalezca el cariño y respeto por nuestra fuerza ppública La gente demasiado amable conmigo, gracias por sus abrazos y su cariño. Seguimos en pie de lucha trabajando de la mano de los buenos en unidad“, fueron las palabras del boyacense que despertaron un gran debate en la web.

“Tenemos que ganar en primera vuelta, ayer éramos miles, hoy somos millones, con el voz a voz y nuestros pequeños grupos lo haremos posible, Abelardo no va a poder estar en todas partes al mismo tiempo, pero todos nosotros sí”, añadió.