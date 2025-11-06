Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, confesó que es la principal detractora del feminismo, “no tienen derecho a defenderse”

Durante una década ‘Yo me llamo’ se ha encargado de acompañar a los televidentes en las noches de Caracol Televisión, contando año tras año con todo un grupo de imitadores quienes se encargan de mostrar su talento en el escenario y por ende, convertirse en uno de los favoritos por el grupo de jurados, César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales.

Sin duda, ‘La diva’ ha dado de que hablar con sus declaraciones, pero también con sus diferencias con los otros jurados en varios momentos del ‘reality’ y aunque esto ha traído consigo varias críticas por parte de los televidentes, lo cierto es que Amparo sigue defendiendo cada una de sus posturas.

Hace pocos días estuvo conversando con Pilar Castaño sobre su vida, sus proyectos, pero también sus relaciones amorosas, donde la periodista destacó que ha sido muy privada con varios detalles.

“Bien, por eso, yo los defiendo tanto por eso, Pilar yo con el feminismo, ese famoso del ‘Me too’ soy una detractora total, no me gusta ni cinco, porque siento que las personas toman eso como una moda. Entonces hay mujeres que, precisamente, en su desesperación lo vuelven una bandera y esa bandera empezó a arruinar a los hombres, porque los hombres, en el sentido de no nos quieren decir cosas lindas, porque el piropo, les quitó el piso.

Cualquier cosa que dicen ellos tienen miedo de que los demanden y como ellos no tienen derecho a defenderse, sino que les creen todo a las mujeres, hay mucha malicia, también hay mujeres que han perjudicado a muchos hombres que no han hecho nada, pero como no las escogen o no las cambian o se van con otro, entonces los perjudican. Yo siempre estuve rodeada de hombres maravillosos”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Amparo Grisales.

¿Quién es la hermana de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’?

Una de las hermanas más reconocida de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, es Patricia Grisales Patiño. Al igual que Amparo, Patricia es una actriz con una trayectoria consolidada en la televisión y el teatro colombiano, participando en producciones notables a lo largo de las décadas. Recientemente, Patricia ha vuelto a captar la atención mediática por su participación en el ‘reality’, ‘MasterChef Celebrity’ del Canal RCN, donde su carisma y su vínculo familiar con Amparo ha dado de que hablar.