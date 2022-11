Pilar Castaño volvió a dar el ‘sí acepto’ luego de 30 años de casada, vea las fotos de la romántica celebración

Pilar Castaño es reconocida en Colombia como ‘la primera dama de la moda’, un sobrenombre que no se ha ganado en vano, en el país es la voz autorizada para hablar de temas de estilo, moda, que usar, que no ponerse. La bogotana, hija de la querida y reconocida Gloria Valencia de Castaño, empezó su carrera en los medios hablando de noticias trágicas y fuertes que se vivían en la decada de los 80 en el país, pero fue precisamente su madre quien le dijo que no se dedicara a cubrir ese tipo de temas, por la fuerte carga emocional que conllevan y le recomendó dedicarse al mundo de la moda.

Por fortuna Pilar hizo caso a los consejos de su madre y desde 1985 hasta 1994 fue la presentadora oficial del Concurso nacional de la belleza en Colombia, su experiencia en los temas de moda y belleza la llevaron a ser consultada por celebridades y tener espacio en los medios nacionales siendo directora y presentadora de los magazines, ‘Moda extrema’ en el Canal Caracol y ‘Moda, estilo y pasarela’ en el Canal Uno, también fue escogida como directora de La semana de la moda de Bogotá por tres años.

Detalles íntimos de la vida de Pilar

Aunque todos conocen la carrera de Castaño a nivel profesional, de su vida personal no se conoce mucho. Pilar se casó en los 90 con Guillermo Uribe, época en la que era una figura altamente reconocida, de esta unión llegaron sus hijos Alejandro y Bárbara. Con Uribe han sabido mantener una excelente relación alejada de las cámaras.

En este 2022 Castaño está de plácemes, pues cumple 30 años de casada con Uribe y decidieron renovar sus votos matrimoniales. La celebración fue privada y no asistieron muchas personas, la experta en moda compartió una publicación en redes sociales en la que se le ve junto a su esposo en una playa decorada con flores, los dos visten de blanco y se les ve muy enamorados. Varias personalidades como Laura Tobón “Me muero que belleza”, Paola Turbay “Qué hermosura”, Linda Palma “Ay Dio mio. Que belleza”, entre otros personajes escribieron sus felicitaciones en el ‘post’.