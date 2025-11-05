Yo Me Llamo Carin León sorprendió al artista original en su visita a Colombia

‘Yo Me Llamo 2025’ vivió su gran final en vivo el pasado 1 de julio en 2025 en Caracol, donde Víctor Manuel Serna, conocido en el show como“Yo me llamo Vicente Fernández”, se coronó como el gran ganador de la décima temporada. Este mismo premio se lo llevó en el año 2023 el doble del mexicano Carin León, quien logró conocer al original debido a su visita a Colombia por estos días.

Carin León llegará al Estadio Nemesio Camacho el Campín el próximo 8 de noviembre, por lo que días antes se le ha visto en diferentes medios de comunicación del país y también turisteando en la capital. Uno de los programas que visitó fue ‘Día a Día’, en donde fue recibido por Catalina Gómez, Carlos Calero y Carolina Soto.

Durante el encuentro, el mexicano tuvo la oportunidad de hablar acerca de su tour y las sorpresas que traerá en el show. Al set llegó Juan Carlos Parra quien imitió al artista en ‘Yo Me Llamo 2023′ para interpretar su canción ‘El amor de mi herida’; sin embargo, interrumpió su versión de la canción cuando se acercó a su ídolo para saludarlo.

Emocionado, le estrechó la mano, lo abrazó y le pidió unir sus voces en frente de todos los fanáticos y televidentes del programa. El imitador que en estatura es más bajo que el original compartió unas palabras de admiración ante la inspiración de su personaje, que lo llevó a ganar una de las temporadas del reality más importante de imitación en Colombia.

“Mi compa quiero darle las gracias por ser esa persona que con su sabiduría y pasión por lo que hace me inspira a seguir mis propios sueños y metas. Conocerlo es un sueño cumplido, qué bueno ver que no solo eres un excelente artista y exponente sino que también desprendes calidad humana y lo más importante humildad. Gracias por ser esa fuente de inspiración para mí y para muchos apasionados por la música.Es un honor representarte y espero que volvamos a cantar juntos, FIERRO!!”