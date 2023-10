“No pueden ser iguales porque es un hombre” Amparo Grisales causó molestia en la comunidad LGTBIQ+ por criticar al imitador de Alejandra Guzmán

Al escenario de Yo Me Llamo han llegado grandiosos participantes, quienes llevan mucho tiempo preparando sus personajes y fortaleciendo noche tras noche su imitación para convertirse en el doble perfecto. En el capítulo de la noche del 9 de octubre, la talentosa Amparo Grisales criticó y cuestionó la presentación en Yo Me Llamo de Alejandra Guzmán quien asegura que la cara del doble no se parece nada a la original.

“La cara del participante no se parece en absoluto a la original”, argumentó ‘la diva de Colombia’. Adicionalmente, felicita al participante porque ha mejorado su maquillaje, peinado y looks, sin embargo, para ella, la voz no estuvo muy presente en el performance.

“No nos olvidemos, es un hombre. Yo sí resalto el trabajo que hay detrás del personaje”, le respondió César Escola.

Sin embargo, esto causo molestia en Amparo Grisales que argumento: “Entonces porque es un hombre no lo podemos criticar y le tenemos que pasar faltas”. A pesar del rifirrafe entre los jurados, Grisales resaltó al concursante por sus mejoras en maquillaje, peinado y estilo, aunque agregó que la voz no ‘brilló’ tanto durante la actuación.

El candente debate entre los dos jueces no solo causó tensión, sino que también generó opiniones divididas en redes sociales: “pero cuál Alejandra por Dios, mírenle debajo del vestido no es Alejandra buscan el doble perfecto es un hombre”, “Amparo ya bájale dos, estás en contra de las mujeres casi siempre“, “lo hizo muy bien...sigueee Alejandra para ratoooo🤗🤗🤗 por algo no la sacan su talento impresionante🤗🤗“, “Amparo te amamos tienes toda la razón”.

Unos respaldaron a Amparo Grisales, quien argumentaba la importancia de mantener la autenticidad de la artista original, mientras que Escola se enfocó en aspectos como la habilidad del concursante para acercarse a la voz de Alejandra Guzmán.

Después de evaluar las actuaciones de los 12 concursantes en peligro durante la Noche de Eliminación, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno toman la difícil decisión de seleccionar a los tres imitadores que abandonarán la competencia que fueron Paulina Rubio, Alejandro Fernández y Amy Winehouse.