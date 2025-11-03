“Me costó el puesto”: Exjurado de ‘Yo me llamo’ reveló la verdad sobre su relación con Amparo Grisales

César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz forman parte del jurado del programa de imitadores más famoso de Colombia. / Foto: Instagram - Tomadas el 19 de marzo de 2025.

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más queridos por los colombianos. Pues desde hace varios años el reality de Caracol ha logrado ser todo un éxito en la pantalla, ya que ha cautivado a los televidentes con cada uno de los imitadores que llegan a mostrar su talento a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Si bien, el programa cumplió 10 años al aire, lo cierto es que a lo largo de esta década han sido varios los cambios por los que ha tenido que atravesar. Uno de los más notables, el cambio de varios de sus jurados, pues varios recuerdan a Luz Amparo Álvarez y Jairo Martínez, quienes hicieron parte de las primeras versiones.

Sin embargo, ambas figuras del entretenimiento habrían salido del ‘reality’ de Caracol debido a nuevos proyectos, pero esta versión no sería del todo cierta, especialmente mencionando a Jairo Martínez, quien desde hace varios años no hace parte de Caracol Televisión y ahora en medio del pódcast de Lili Bechara se refirió a su relación con Amparo Grisales.

“Hasta el día de hoy yo no la entiendo, vamos a ser sinceros, si alguien sabe de televisión es Amparo Grisales. No estaba acostumbrado a que me trataran mal, a que me maltrataran, porque llegó un momento en el que fue duro estar en el programa para mí. Eran bastante reales, hasta peor (refiriéndose a las peleas), yo creo que eso fue lo que me costó el puesto a mí”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Jairo Martínez, exjurado de ‘Yo me llamo’.

Cabe resaltar que a pesar de las situaciones que vivió Martínez dentro de ‘Yo me llamo’ ha dejado claro en varias ocasiones el cariño especial que siente por Caracol, la cual fue su casa durante varios años.

¿A qué se dedica Jairo Martínez, exjurado de ‘Yo me llamo’?

Jairo Martínez, el exjurado de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión, se define como relacionista público, gerente, presentador y con negocios deportivos. Actualmente, el periodista de entretenimiento forma parte del equipo de ‘Nuestras mañanas’, un programa que hace parte del Canal TeleCaribe, teniendo en cuenta que Jairo reside en esta zona del país, teniendo varias similitudes con ‘Día a día’ de Caracol Televisión, ya que hace parte de las mañanas de los televidentes de lunes a viernes de 08:30 a 11:30 am.